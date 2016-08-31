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亚洲 | 2016年 8月 31日 星期三 15:11 BJT

澳洲股市：创六周多最低收位月线跌2.3%，受原物料及能源股拖累

路透8月31日 - 澳洲股市周三创下六周多最低收盘点位，因本周美国非农就业数据公布前美元上涨，对基础材料及能源类股构成打击。

澳洲指标股指S&P/ASX 200指数 收低45.29点或0.83%，至5,433点。

该指标股指月线跌2.3%。矿商力拓 月线跌幅约4%。黄金生产商Newcrest Mining 大跌11.2%。

金融类股 本月累计跌2.6%，澳洲联邦银行(CBA) 在“四大”银行中跌幅最深。(完)

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