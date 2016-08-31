台湾债市：10年券殖利率连四日收升，美就业数据料强劲推升加息时程

* 10年券105/11期发行前交易殖利率连四日收升 * 美国非农就业数据料偏强，推升美国升息时程 * 美若提早升息，降低台湾9月降息机率 * 105/11期发行前交易殖利率区间先看0.65-0.70% 路透台北8月31日 - 台湾10年期公债105/11期 发行前交易殖利率周三连续第四日收升。交易 员表示，美国非农就业数据预期向好，推升美国升息时程，各方认为此将令台湾央行9月降息的机会缩小，多 头信心松动。 交易员表示，今年偏多的行情令市场警觉心低，目前五年-10年券利差很小，五年券养券的利差也持续压 缩在30基点附近的低水位。目前台湾景气似有止跌回温迹象，一旦央行停止降息，短率走低幅度不但有限，短 券殖利率则可能先行反应弹升。 一位票券商交易员说，〞气氛变了，...大家对台湾9月降息预期变低了。〞 一位大型商银交易员则说，上日为止105/11期公债的空单量只有70余亿，殖利率先前虽走升，但空头并未 加重放空力道，可见未来回补能量也小，没有轧空的可能。 只不过，前述商银交易人士认为，105/11期在0.68-0.70%左右应该会出现支撑力道，尤其是投资买盘衡诸 目前能入场的标的也不算多，该期券虽不排除再向上的空间，但幅度不致太大。 台湾国发会日前公布景气灯号指标，终于亮出代表景气回升的绿灯。 台湾央行6月已是接连 四季降息，重贴现率降至1.375% 交易员也说，105/11期公债在部分银行的持券抛出后，多头信心显得薄弱。不过今年以来银行的操作都是 殖利率逢高就买一些，后市能否迅速止稳仍待观察大银行后续动态。 本周五央行将代财政部标售105/11期公债，金额预定300亿台币。9月7日(三)发行。 根据路透调查的分析师预估中值，美国8月预计新增18万个非农就业岗位。7月非农就业岗位增幅为29.2万 个，6月为25.5万。 美国公债价格周二基本未变，因投资者普遍维持原有头寸，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)副主席 费舍尔的言论令市场聚焦周五将发布的就业报告。指标10年期公债 收益率收升报1.570%。 交易员预估，105/11期明日发行前交易殖利率区间料在0.65-0.70%。五年券105/8期公债殖利率区间料在 0.52-0.58%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/8 +0.75 0.5300% 0.5235-0.5370% 47.0 10 105/11 +0.82 0.6730% 0.6679-0.6800% 218.0 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 0.6730% 5 105/8 0.5300% 3 105/1 没有成交 2 105/3 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)