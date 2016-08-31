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亚洲 | 2016年 8月 31日 星期三 15:36 BJT

台湾债市：10年券殖利率连四日收升，美就业数据料强劲推升加息时程

* 10年券105/11期发行前交易殖利率连四日收升
    * 美国非农就业数据料偏强，推升美国升息时程
    * 美若提早升息，降低台湾9月降息机率
    * 105/11期发行前交易殖利率区间先看0.65-0.70%

    路透台北8月31日 - 台湾10年期公债105/11期 发行前交易殖利率周三连续第四日收升。交易
员表示，美国非农就业数据预期向好，推升美国升息时程，各方认为此将令台湾央行9月降息的机会缩小，多
头信心松动。
    
    交易员表示，今年偏多的行情令市场警觉心低，目前五年-10年券利差很小，五年券养券的利差也持续压
缩在30基点附近的低水位。目前台湾景气似有止跌回温迹象，一旦央行停止降息，短率走低幅度不但有限，短
券殖利率则可能先行反应弹升。
    
    一位票券商交易员说，〞气氛变了，...大家对台湾9月降息预期变低了。〞    
    
    一位大型商银交易员则说，上日为止105/11期公债的空单量只有70余亿，殖利率先前虽走升，但空头并未
加重放空力道，可见未来回补能量也小，没有轧空的可能。
    
    只不过，前述商银交易人士认为，105/11期在0.68-0.70%左右应该会出现支撑力道，尤其是投资买盘衡诸
目前能入场的标的也不算多，该期券虽不排除再向上的空间，但幅度不致太大。
    
    台湾国发会日前公布景气灯号指标，终于亮出代表景气回升的绿灯。 台湾央行6月已是接连
四季降息，重贴现率降至1.375% 
    
    交易员也说，105/11期公债在部分银行的持券抛出后，多头信心显得薄弱。不过今年以来银行的操作都是
殖利率逢高就买一些，后市能否迅速止稳仍待观察大银行后续动态。
    
    本周五央行将代财政部标售105/11期公债，金额预定300亿台币。9月7日(三)发行。
    
    根据路透调查的分析师预估中值，美国8月预计新增18万个非农就业岗位。7月非农就业岗位增幅为29.2万
个，6月为25.5万。
     
    美国公债价格周二基本未变，因投资者普遍维持原有头寸，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)副主席
费舍尔的言论令市场聚焦周五将发布的就业报告。指标10年期公债 收益率收升报1.570%。 
    
    交易员预估，105/11期明日发行前交易殖利率区间料在0.65-0.70%。五年券105/8期公债殖利率区间料在 
0.52-0.58%。
    
      收盘价                     涨跌幅      报价(%)           区间(%)    成交值
  年    期别                     (基点)                                 (亿台币)
  期                                                                    
   5   105/8                      +0.75      0.5300%    0.5235-0.5370%      47.0
  10  105/11                      +0.82      0.6730%    0.6679-0.6800%     218.0
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  30    105/10                       没有成交
  20     105/9                       没有成交
  10    105/11                        0.6730%
   5     105/8                        0.5300%
   3     105/1                       没有成交
   2     105/3                       没有成交
 (完)   

 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)

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