台湾汇市：台币震荡微收贬，市场无明确方向静待周五非农数据

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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* 国际美元转强，台币震荡收微贬 * 市场关注周五美国非农就业数据，暂无方向 * 明日台币主要交易区间料在31.700-31.800 路透台北8月31日 - 台币兑美元 周三收微贬；汇银人士表示，受到国际元走强 影响，今天台币跟着走低，惟午后外资反手卖出美元，台币一度由贬转升，尾盘则以微幅贬 值作收。 他们指出，市场静待美国周五将公布的非农业就业数据，目前暂无明确方向，台币呈区 间狭幅波动；惟午盘以后外资反手卖出美元，台币转升并触及31.700价位。 〞外资早上买美元，下午又把早上错买的美元丢出来，午后台币一度走升。〞一大型银 行交易员说。 他表示，近日外资在台股均仅小幅买超或卖超，外资亦呈小幅进出，加上出口商转趋观 望，台币没有大行情，料短线不易升破31.680，往下则不易贬破31.820价位。 一大型外资保管行交易员称，市场静待周五美国将公布的非农业就数据，外资操作趋谨 慎，〞不要说外资很谨慎，今天连老大(央行)也很小心。〞 另一大型银行交易员说，短线观察重点仍在外资动向，由于美国近期公布的经济数据都 不错，市场都在等待周五的非农就业数据，倘若数据不错，美国联准会(FED)9月可能升息， 届时外资不排除回流美国，并牵动台湾股汇走势。 多数新兴亚币兑美元周三持稳至走坚，韩元表现突出，受益于当地出口商的月底资金流 。 台湾股市周三小跌，成交量低迷未见有效提振；加权股价指数 收跌0.46%,至9,0 68.85点。 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股转为卖超16.81亿台币；上交易日为 买超15.72亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较 上日尾盘微减；目前一个月美元/台币远汇 报31.624/31.674，上日收在31.60 0。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 31.726 31.720 31.700-31.778 31.750 6.23 5.10 司 元太外汇经纪公 31.726 31.718 31.705-31.770 31.770 4.10 2.50 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.070/-0.055 -0.085/-0.065 美元/台币六个月期 -0.230/-0.195 -0.270/-0.230 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583