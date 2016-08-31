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亚洲 | 2016年 8月 31日 星期三 17:02 BJT

台湾汇市：台币震荡微收贬，市场无明确方向静待周五非农数据

* 国际美元转强，台币震荡收微贬
    * 市场关注周五美国非农就业数据，暂无方向
    * 明日台币主要交易区间料在31.700-31.800

    路透台北8月31日 - 台币兑美元 周三收微贬；汇银人士表示，受到国际元走强
影响，今天台币跟着走低，惟午后外资反手卖出美元，台币一度由贬转升，尾盘则以微幅贬
值作收。
    
    他们指出，市场静待美国周五将公布的非农业就业数据，目前暂无明确方向，台币呈区
间狭幅波动；惟午盘以后外资反手卖出美元，台币转升并触及31.700价位。
    
    〞外资早上买美元，下午又把早上错买的美元丢出来，午后台币一度走升。〞一大型银
行交易员说。
    
    他表示，近日外资在台股均仅小幅买超或卖超，外资亦呈小幅进出，加上出口商转趋观
望，台币没有大行情，料短线不易升破31.680，往下则不易贬破31.820价位。
    
    一大型外资保管行交易员称，市场静待周五美国将公布的非农业就数据，外资操作趋谨
慎，〞不要说外资很谨慎，今天连老大(央行)也很小心。〞
    
    另一大型银行交易员说，短线观察重点仍在外资动向，由于美国近期公布的经济数据都
不错，市场都在等待周五的非农就业数据，倘若数据不错，美国联准会(FED)9月可能升息，
届时外资不排除回流美国，并牵动台湾股汇走势。
    
    多数新兴亚币兑美元周三持稳至走坚，韩元表现突出，受益于当地出口商的月底资金流
。 
    
    台湾股市周三小跌，成交量低迷未见有效提振；加权股价指数 收跌0.46%,至9,0
68.85点。 
    
    台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股转为卖超16.81亿台币；上交易日为
买超15.72亿台币。 
        
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较
上日尾盘微减；目前一个月美元/台币远汇 报31.624/31.674，上日收在31.60
0。
    
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 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间        开盘价    成交量   上日 
                        元                                      亿美元  
                      报价                                              
 台北外汇经纪公     31.726    31.720   31.700-31.778   31.750     6.23    5.10
 司                                                                     
 元太外汇经纪公     31.726    31.718   31.705-31.770   31.770     4.10    2.50
 司                                                                     
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        -0.070/-0.055              -0.085/-0.065
 美元/台币六个月期        -0.230/-0.195              -0.270/-0.230
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价      　       

 (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)

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