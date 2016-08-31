台湾汇市：台币震荡微收贬，市场无明确方向静待周五非农数据

* 国际美元转强，台币震荡收微贬 * 市场关注周五美国非农就业数据，暂无方向 * 明日台币主要交易区间料在31.700-31.800 路透台北8月31日 - 台币兑美元 周三收微贬；汇银人士表示，受到国际元走强 影响，今天台币跟着走低，惟午后外资反手卖出美元，台币一度由贬转升，尾盘则以微幅贬 值作收。 他们指出，市场静待美国周五将公布的非农业就业数据，目前暂无明确方向，台币呈区 间狭幅波动；惟午盘以后外资反手卖出美元，台币转升并触及31.700价位。 〞外资早上买美元，下午又把早上错买的美元丢出来，午后台币一度走升。〞一大型银 行交易员说。 他表示，近日外资在台股均仅小幅买超或卖超，外资亦呈小幅进出，加上出口商转趋观 望，台币没有大行情，料短线不易升破31.680，往下则不易贬破31.820价位。 一大型外资保管行交易员称，市场静待周五美国将公布的非农业就数据，外资操作趋谨 慎，〞不要说外资很谨慎，今天连老大(央行)也很小心。〞 另一大型银行交易员说，短线观察重点仍在外资动向，由于美国近期公布的经济数据都 不错，市场都在等待周五的非农就业数据，倘若数据不错，美国联准会(FED)9月可能升息， 届时外资不排除回流美国，并牵动台湾股汇走势。 多数新兴亚币兑美元周三持稳至走坚，韩元表现突出，受益于当地出口商的月底资金流 。 台湾股市周三小跌，成交量低迷未见有效提振；加权股价指数 收跌0.46%,至9,0 68.85点。 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股转为卖超16.81亿台币；上交易日为 买超15.72亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较 上日尾盘微减；目前一个月美元/台币远汇 报31.624/31.674，上日收在31.60 0。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 31.726 31.720 31.700-31.778 31.750 6.23 5.10 司 元太外汇经纪公 31.726 31.718 31.705-31.770 31.770 4.10 2.50 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.070/-0.055 -0.085/-0.065 美元/台币六个月期 -0.230/-0.195 -0.270/-0.230 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)