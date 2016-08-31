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亚洲 | 2016年 8月 31日 星期三 17:15 BJT

《中国企业债发行日程表》--8月31日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
    
 发债主体   拟发规模   期限   簿记建档日     年利率   主体评级    发行时间    主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日)
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*黔东南州      7.9       7   9/7簿记建档       --       AA       9/8-9/12     银河证券
开发投资      (附第5年末投资者选择权)
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*山东经济     18        10    9/7簿记建档      --       AA+      9/8-9/9    中信建投证券
开发投资      (附第5年末投资者选择权)
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*广饶县经     20         7    9/7簿记建档      --       AA       9/8-9/9    恒泰长财证券
济发展投资    (第3-7年末分别偿还20%本金/中合中小企业融资担保股份公司提供担保)
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武汉市硚口     14        7   8/26簿记建档     3.48%     AA       8/29-9/1    申万宏源证券
国有资产经营   (第3-7年末还20%本金/中合中小企业融资担保提供担保)
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公安县城建    6.5        7   8/29簿记建档     4.30%     AA-      8/30-9/1     天风证券 
投资公司     (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北省担保集团提供担保)
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南京地铁集团   26        7   8/26簿记建档     3.29%     AAA      8/29-9/2     国开证券    
                 (第3-7年末还20%本金)                                        申万宏源证券
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京山县京诚      6.7      7   8/26簿记建档     4.38%     AA-      8/29-9/2     长江证券 
投资开发        (第3-7年末还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保)
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江苏瀚瑞投资    8        7   8/30簿记建档    *5.00%     AA       8/31-9/2     东北证券
控股公司            (瀚华担保公司提供担保)
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大冶市城市   至多10      7   8/30簿记建档    *4.05%     AA       8/31-9/2     海通证券
建设投资开发公司    (第3-7年末分别偿还20%本金)
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宜章县兴宜      8        8   9/1簿记建档   *上限5.90%   AA-      9/2-9/5      财富证券
建设投资公司  (第3-7年末分别偿还15%本金，第8年末还25%本金/国有土地使用权抵押担保)
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怀化市城市  至多22.7     7   8/30簿记建档    *4.18%     AA       8/31-9/6     国开证券
建设投资停车场建设专项债券    (第3-7年末分别偿还20%本金)
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高邮市经济发展  10       7   9/1簿记建档   *上限5.00%   AA       9/2-9/6      兴业证券
                  (第3-7年末分别偿还20%本金/江苏信用再担保公司提供担保)
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马鞍山南部承接  14       7   9/1簿记建档   *上限5.00%   AA       9/2-9/6    国泰君安证券
产业转移新区经济技术发展     (第3-7年末分别偿还20%本金)                       国海证券
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金沙县建设    16.5       7   9/2簿记建档       --       AA-       9/5-9/6   东方花旗证券
投资集团     (第3-7年末还20%本金/毕节市信泰投资有限公司提供担保)
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重庆綦江区      8        7   9/2簿记建档       --       AA        9/5-9/7     广州证券
东部新城开发建设     (第3-7年末还20%本金)
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建安投资    16(品种一)   7   9/2簿记建档       --       AA        9/5-9/7     广发证券
控股集团     9(品种二)   7                              
            (第3-7年末还20%本金/品种一由中合中小企业融资担保公司担保)
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重庆合川城市   12        7   9/5簿记建档       --       AA        9/6-9/7     西部证券
建设投资集团城市停车场专项债      (第3-7年末还20%本金)      
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湖南环保科技   15        7   9/5簿记建档       --       AA        9/6-9/7     财富证券
产业园开发建设投资公司      (第3-7年末还20%本金)      
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瑞金城市发展   12        7   9/5簿记建档       --       AA-       9/6-9/8     华融证券
投资集团      (第3-7年末还20%本金/赣州发展投资控股集团提供担保)
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济宁城投       10       15   9/6簿记建档       --       AA+      9/7-9/9      银河证券
停车场建设项目专项债 (第5/10年附投资者选择权；第8年以后附分期还本条款)
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扬州广陵       15        7   9/6簿记建档       --       AA       9/7-9/12    恒泰长财证券    
新城投资发展         (第3-7年偿还20%本金/中合中小企业融资担保提供担保)
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以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司:
    
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)  
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萍乡经济技术     12       5   8/29簿记建档    *4.43%     AAA     8/30-9/1    海通证券
开发区田中新区棚户区改
造项目收益债券        (第3-5年末分别偿还40%、30%和30%本金)
                      (萍乡市汇丰投资为差额补偿人/中合中小企业融资担保提供担保)
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南通市港闸区  至多15      5   9/1簿记建档   上限4.30%     AA      9/2-9/6     东北证券
棚户区改造项目收益债券  (南通市崇川城市建设投资公司为差额补偿人)
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:
 
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)
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*合肥兴泰金融     5      3    9/7簿记建档       --        AA+     9/8-9/12     广发证券
控股集团小微企业扶持债券   (第2年末附投资人选择权)
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威海临港国资经营 3.8     4    9/6簿记建档    上限5.30%    AA      9/7-9/9     中投证券
小微企业增信集合债     (第三年末附投资人选择权)   
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库尔勒城市建设    9      4    9/5簿记建档       --        AA      9/6-9/9   申万宏源证券
集团小微企业增信集合债 (第三年末附投资人选择权)   
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注: *表示新增。(完) 
        
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