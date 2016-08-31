全球金市：金价或遭遇三个月来首个月度降幅，受美国加息疑虑打压

美国期金 大致持平于1,315.50美元。

中国最大黄金上市交易基金(ETF)--华安黄金的基金经理Richard Xu称，“今天有一些买盘...人们持这样的观点，即在从美联储获得强烈信号前，金价将在窄幅区间波动。”

美国8月消费者信心升至11个月高位，家庭对就业市场更加乐观，进一步显示美国经济在经历了步履蹒跚的上半年后正重拾动能。

美联储主席叶伦上周五表示，近几个月升息的可能性增强，但未明确说明行动的具体时间。 美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)周二受访时表示，美国就业市场接近充分就业状态，美联储的加息步伐将取决于经济的表现。

周五将公布的美国8月非农就业报告及其他数据，或将强化来自叶伦与其他联储官员的强硬信息。

路透技术分析师王涛称，现货金可能将重新测试1,308美元支撑位，很有可能跌破这一水准，若跌破则挫至下一道支撑位1,303美元。

现货银 微幅上涨0.7%，至18.69美元。

铂金 持平于1,053.24美元，周二曾跌至八周低位1,048美元。钯金 涨0.6%，前一交易日曾触及五周低位670.72美元。(完)

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