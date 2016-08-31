全球金市：金价或遭遇三个月来首个月度降幅，受美国加息疑虑打压

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
美国期金 大致持平于1,315.50美元。
中国最大黄金上市交易基金(ETF)--华安黄金的基金经理Richard Xu称，“今天有一些买盘...人们持这样的观点，即在从美联储获得强烈信号前，金价将在窄幅区间波动。”
美国8月消费者信心升至11个月高位，家庭对就业市场更加乐观，进一步显示美国经济在经历了步履蹒跚的上半年后正重拾动能。
美联储主席叶伦上周五表示，近几个月升息的可能性增强，但未明确说明行动的具体时间。 美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)周二受访时表示，美国就业市场接近充分就业状态，美联储的加息步伐将取决于经济的表现。
周五将公布的美国8月非农就业报告及其他数据，或将强化来自叶伦与其他联储官员的强硬信息。
路透技术分析师王涛称，现货金可能将重新测试1,308美元支撑位，很有可能跌破这一水准，若跌破则挫至下一道支撑位1,303美元。
现货银 微幅上涨0.7%，至18.69美元。
铂金 持平于1,053.24美元，周二曾跌至八周低位1,048美元。钯金 涨0.6%，前一交易日曾触及五周低位670.72美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 艾茂林/于春红; 审校 王洋/王兴亚)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583