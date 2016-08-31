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亚洲 | 2016年 8月 31日 星期三 15:37 BJT

日本债市：股市上扬打压公债价格下滑，等待周四的10年券标售

当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.195%     +0.5   -0.200%
    五年期公债        -0.180%     +1.0   -0.190%
    10年期公债       -0.070%     +1.0   -0.080%
    20年期公债        0.335%     +2.5    0.310%
    30年期公债        0.420%     +2.5    0.395%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         151.41    -0.10    151.51
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 王兴亚/孙茉莉; 审校 王洋/艾茂林)

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