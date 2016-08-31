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市场报道 | 2016年 8月 31日 星期三 15:53 BJT

《汇市简讯》欧元/美元下行走势料步伐缓慢

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* 欧元/美元跌至低点1.1130，因对于美国升息的预期重燃

* 目前下跌目标是日线图云区底部1.1103：reut.rs/2bQNG4o

* 期权及企业对冲，将拖慢汇价走势

* 削减现有空头部位，也有助抑制汇价下行(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 张涛)

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