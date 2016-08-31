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亚洲 | 2016年 8月 31日 星期三 15:51 BJT

金属期市：伦铜小升，但8月或将录得6%的跌幅

“在美元走强及基本面走弱打击投资人买兴情况下，大宗商品的拉回走势短期内料将持续，”澳新银行在一篇报告中称。

0720GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜 上涨0.1%，至4,612美元，周二曾跌至6月24日以来低位4,600美元，因供应上升。

LME期铜价格在8月下跌6.3%，今年以来跌幅约2%，是唯一呈下跌的LME金属。

上海期货交易所期铜 下跌0.3%，至36,270元人民币。

LME期锡 本月以5%涨幅领先，今年以来上涨29%。

LME期锌 及期铅 都有望录得约3%月线涨幅，今年以来涨幅分别近43%及近5%。

LME期镍 月线跌幅恐达8%，今年以来涨幅缩减至11%。LME期铝 几近持平，月线下跌约0.5%。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/蔡美珍；审校 汪红英/王兴亚)

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