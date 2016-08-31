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市场报道 | 2016年 8月 31日 星期三 16:00 BJT

欧洲汇市：英镑上涨，受8月亮丽的消费者信心和房价数据提振

英镑兑美元 升至1.3101美元上方，英镑兑欧元 涨0.2%至0.8505英镑。

“整体而言，我们看到英国8月消费者信心回升，”摩根士丹利首席策略师Hans Redeker说，并称他依然看好英镑短期走势。“我们看涨英镑更多是基于英国经济数据向好的策略性考虑。即将公布的采购经理人指数(PMI)应该会反弹。”

制造业、建筑和服务业PMI将在9月初公布，很多人预计相关领域活动将从退欧公投带来的冲击中反弹。

交易员关注英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)即将举行的内阁会议。此次会议在围绕英国何时正式启动退欧程序的猜测升温之际召开。特雷莎梅表示，她不会在明年之前触发里斯本条约第50条来启动退欧程序。(完)

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全部现汇报价 (编译 王洋/汪红英；审校 于春红/高琦)

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