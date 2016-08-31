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亚洲 | 2016年 8月 31日 星期三 16:06 BJT

新兴汇市：亚洲货币持稳等候美国就业数据，韩元表现突出

东京Brown Brothers Harriman汇率策略师Masashi Murata表示，新加坡及印尼可能在
未来数月进一步宽松政策，或已经打压坡元及印尼卢比。
    
    他说，“有人揣测印尼可能进行额外的货币宽松，但若卢比进一步下跌，这样的看法或
许会消退。”
    
    “新加坡方面...在制造业不振之际，有人认为10月可能会有某种形式的宽松倾向，”M
urata称，他所指的是新加坡央行的半年度政策决议。
    
    上周公布数据显示，新加坡7月制造业产出意外较上年同期萎缩，凸显出当地经济前景
疑虑。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            103.27    102.97   -0.29  +16.49    120.30
    坡元            1.3639    1.3647   +0.06   +3.93    1.4175
    台币          31.726    31.720   -0.02   +4.22    33.066
    韩元           1115.14   1119.90   +0.43   +5.36   1174.95
    泰铢             34.64     34.60   -0.12   +3.98     36.02
    菲律宾披索       46.60     46.47   -0.29   +0.64     46.90
    印尼卢比      13275.00  13275.00   +0.00   +3.84  13785.00
    印度卢比       67.00     67.04   +0.06   -1.27     66.15
    马币            4.0480    4.0480   +0.00   +5.98    4.2900
    人民币          6.6786    6.6820   +0.05   -2.79    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完)
    
      
      
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 (编译 艾茂林/侯雪苹/张明钧; 审校 张涛/王洋/孙茉莉)

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