新兴汇市：亚洲货币持稳等候美国就业数据，韩元表现突出

东京Brown Brothers Harriman汇率策略师Masashi Murata表示，新加坡及印尼可能在 未来数月进一步宽松政策，或已经打压坡元及印尼卢比。 他说，“有人揣测印尼可能进行额外的货币宽松，但若卢比进一步下跌，这样的看法或 许会消退。” “新加坡方面...在制造业不振之际，有人认为10月可能会有某种形式的宽松倾向，”M urata称，他所指的是新加坡央行的半年度政策决议。 上周公布数据显示，新加坡7月制造业产出意外较上年同期萎缩，凸显出当地经济前景 疑虑。 亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 103.27 102.97 -0.29 +16.49 120.30 坡元 1.3639 1.3647 +0.06 +3.93 1.4175 台币 31.726 31.720 -0.02 +4.22 33.066 韩元 1115.14 1119.90 +0.43 +5.36 1174.95 泰铢 34.64 34.60 -0.12 +3.98 36.02 菲律宾披索 46.60 46.47 -0.29 +0.64 46.90 印尼卢比 13275.00 13275.00 +0.00 +3.84 13785.00 印度卢比 67.00 67.04 +0.06 -1.27 66.15 马币 4.0480 4.0480 +0.00 +5.98 4.2900 人民币 6.6786 6.6820 +0.05 -2.79 6.4921 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 艾茂林/侯雪苹/张明钧; 审校 张涛/王洋/孙茉莉)