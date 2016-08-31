版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 31日 星期三 16:04 BJT

《全球汇市》美元兑日圆触及一个月高位，美联储升息前景让押注转变

“尽管之前出现了对于日圆可能走强的诸多兴奋之情，但并未能推动日圆(兑美元)突破
100日圆关口。这种情况，加上最新的对于美联储加息的预期，正在推动市场参与者轧平部
分日圆多仓，”Brown Brothers Harriman资深外汇策略师Masashi Murata说。
    
    目前市场聚焦周五的美国8月非农就业报告，以视美国经济力道是否禁得起货币政策收
紧。
    
    但投资者将最先消化周三稍晚公布的ADP就业数据以及芝加哥采购经理人指数(PMI)。
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1130  1.1141  -0.10  +2.49  1.0860
    美元/日圆            103.26  102.95  +0.30 -14.16  120.30
    欧元/日圆         114.91  114.74  +0.15 -11.93  130.47
    美元/瑞郎            0.9841  0.9837  +0.04  -1.77  1.0018
    英镑/美元            1.3093  1.3081  +0.09 -11.16  1.4738
    美元/加元            1.3103  1.3097  +0.05  -5.32  1.3839
    美元/离岸人民币         6.6888  6.6925  -0.06  +1.84  6.5680
    澳元/美元            0.7510  0.7509  +0.01  +3.23  0.7275
    新西兰元/美元        0.7244  0.7217  +0.37  +6.14  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0956  1.0960  -0.04  +0.64  1.0886
    欧元/英镑         0.8500  0.8518  -0.21 +15.38  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.5220  9.5145  +0.08  +3.83  9.1705
    美元/挪威克朗        8.3574  8.3413  +0.19  -5.46  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译/审校 高琦/王兴亚/艾茂林/刘秀红/蔡美珍/王洋/于春红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐