《全球汇市》美元兑日圆触及一个月高位，美联储升息前景让押注转变

“尽管之前出现了对于日圆可能走强的诸多兴奋之情，但并未能推动日圆(兑美元)突破 100日圆关口。这种情况，加上最新的对于美联储加息的预期，正在推动市场参与者轧平部 分日圆多仓，”Brown Brothers Harriman资深外汇策略师Masashi Murata说。 目前市场聚焦周五的美国8月非农就业报告，以视美国经济力道是否禁得起货币政策收 紧。 但投资者将最先消化周三稍晚公布的ADP就业数据以及芝加哥采购经理人指数(PMI)。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1130 1.1141 -0.10 +2.49 1.0860 美元/日圆 103.26 102.95 +0.30 -14.16 120.30 欧元/日圆 114.91 114.74 +0.15 -11.93 130.47 美元/瑞郎 0.9841 0.9837 +0.04 -1.77 1.0018 英镑/美元 1.3093 1.3081 +0.09 -11.16 1.4738 美元/加元 1.3103 1.3097 +0.05 -5.32 1.3839 美元/离岸人民币 6.6888 6.6925 -0.06 +1.84 6.5680 澳元/美元 0.7510 0.7509 +0.01 +3.23 0.7275 新西兰元/美元 0.7244 0.7217 +0.37 +6.14 0.6825 欧元/瑞郎 1.0956 1.0960 -0.04 +0.64 1.0886 欧元/英镑 0.8500 0.8518 -0.21 +15.38 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.5220 9.5145 +0.08 +3.83 9.1705 美元/挪威克朗 8.3574 8.3413 +0.19 -5.46 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 高琦/王兴亚/艾茂林/刘秀红/蔡美珍/王洋/于春红)