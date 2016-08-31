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亚洲 | 2016年 8月 31日 星期三 16:17 BJT

《汇市简讯》澳元/美元空头试图突破0.7486支撑位

0758GMT

* 澳元/美元今日重回周二所及底部0.7500，隔夜曾反弹至0.7533

* 目前小时图转换线和21小时移动均线0.7516/19带来阻力

* 汇价目前波动区间0.7519-0.7411，日线图云区及100日移动均线在0.7497提供支撑

* 跌穿8月2日低位0.7486，将下探7月27日所及0.7420和云区底部

* 若周五美国非农就业发布前未突破，那么数据如果表现强劲，则将推动突破。(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 高琦)

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