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亚洲 | 2016年 8月 31日 星期三 17:12 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币窄幅波动微收升，短期料可守稳6.7元前期低点

* 人民币微收升，中间价则创逾一个月新低
    * 6.68元附近大行继续提供美元流动性
    * G20峰会结束前汇价料延续宽幅波动
    * 前期低点6.7元短期料无虞

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京8月31日 - 人民币兑美元即期 周三微收升
，中间价则跌近百点至逾一个月新低。交易员称，由于美联储加息预期升
温，中间价下跌提升客盘购汇情绪，不过大行在6.68元附近提供美元流动
性，料G20峰会结束前汇价延续宽幅波动走势。
    
    他们并指出，人民币即期汇价在高于中间价130点左右交投，表明监
管层维稳态度，此举也可拉高明日中间价，缓和市场预期。本周五美国非
农就业数据可能偏弱，美元指数反弹或受阻，短期人民币料可守稳6.7元
前期低点。
    
    “今天没什么行情，大行封住了6.68，估计G20之前都会这样吧。”
一股份行交易员称，“掉期长端下来是自营在砸，大家赌央行会续作掉期
。而且这个点位接近利率平价，也没啥可做的了。”

    北京时间16:50，境内美元/人民币隔夜掉期 报5.4点，
较上日涨45.95%。一个月期 报128点，一年期 
报780点，较上日分别跌12.93%和4.88%。

    2016年G20（20国集团）领导人峰会将于9月4日至9月5日在浙江杭州
举行。
    
    中国财政部副部长朱光耀周三表示，人民币汇率决定于中国经济的基
本面，就长期而言不具备持续贬值的基础。 

    全球汇市方面，美元兑日圆周三升至一个月高位，因投资者改变原来
基于美联储不会很快加息的预期所做的押注。 
    
    根据路透访查的89位分析师的预估中值，周五数据将显示，美国8月
非农就业岗位增加18万，低于7月和6月的25.5万和29.2万增幅，前两个月
的数据均优于预期。

    路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率
指数周三较上日微升0.21%至94.32；SDR篮子指数微升至95.11，BIS篮子
指数微升至95.04。    

    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价CNY=P
BOC，以及离岸市场人民币的主要报价： 

 在岸市场人民币兑美      今日         上日         升贬
 元                                              
 即期成交价格<CNY=CF    6.6783        6.68        0.03%
                 XS>                             
    中间价              6.6908       6.6812       -0.14%
 成交额<CNYSPTVOL=CF  202.17亿美  209.44亿美元       
                 XT>      元                     
  日内波动幅度(pips)      75       日低6.6835    日高6.67
                                                    6
    今年以来升贬幅度                               -2.77%
  2005年汇改以来升贬                               23.93%
                幅度                             
 一年期美元/人民币掉         780                         
                  期                             
                                                 
                                                     
 离岸人民币市场                                  
                                                     
                工具     今日         上日               
    CNH即期             6.691        6.6927              
 一年期NDF<CNY1YNDFO    6.834        6.8328              
                R=>                              
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率CNYFIX16=
CFXS为6.6788；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上
午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

    中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以
增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘
前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际
主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近
2%。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良/乔艳红)

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