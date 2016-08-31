更新版 1-中国汇市：人民币窄幅波动微收升，短期料可守稳6.7元前期低点

* 人民币微收升，中间价则创逾一个月新低 * 6.68元附近大行继续提供美元流动性 * G20峰会结束前汇价料延续宽幅波动 * 前期低点6.7元短期料无虞 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京8月31日 - 人民币兑美元即期 周三微收升 ，中间价则跌近百点至逾一个月新低。交易员称，由于美联储加息预期升 温，中间价下跌提升客盘购汇情绪，不过大行在6.68元附近提供美元流动 性，料G20峰会结束前汇价延续宽幅波动走势。 他们并指出，人民币即期汇价在高于中间价130点左右交投，表明监 管层维稳态度，此举也可拉高明日中间价，缓和市场预期。本周五美国非 农就业数据可能偏弱，美元指数反弹或受阻，短期人民币料可守稳6.7元 前期低点。 “今天没什么行情，大行封住了6.68，估计G20之前都会这样吧。” 一股份行交易员称，“掉期长端下来是自营在砸，大家赌央行会续作掉期 。而且这个点位接近利率平价，也没啥可做的了。” 北京时间16:50，境内美元/人民币隔夜掉期 报5.4点， 较上日涨45.95%。一个月期 报128点，一年期 报780点，较上日分别跌12.93%和4.88%。 2016年G20（20国集团）领导人峰会将于9月4日至9月5日在浙江杭州 举行。 中国财政部副部长朱光耀周三表示，人民币汇率决定于中国经济的基 本面，就长期而言不具备持续贬值的基础。 全球汇市方面，美元兑日圆周三升至一个月高位，因投资者改变原来 基于美联储不会很快加息的预期所做的押注。 根据路透访查的89位分析师的预估中值，周五数据将显示，美国8月 非农就业岗位增加18万，低于7月和6月的25.5万和29.2万增幅，前两个月 的数据均优于预期。 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率 指数周三较上日微升0.21%至94.32；SDR篮子指数微升至95.11，BIS篮子 指数微升至95.04。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价CNY=P BOC，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=CF 6.6783 6.68 0.03% XS> 中间价 6.6908 6.6812 -0.14% 成交额<CNYSPTVOL=CF 202.17亿美 209.44亿美元 XT> 元 日内波动幅度(pips) 75 日低6.6835 日高6.67 6 今年以来升贬幅度 -2.77% 2005年汇改以来升贬 23.93% 幅度 一年期美元/人民币掉 780 期 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.691 6.6927 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.834 6.8328 R=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率CNYFIX16= CFXS为6.6788；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上 午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。 中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以 增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘 前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际 主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近 2%。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良/乔艳红)