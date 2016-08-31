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亚洲 | 2016年 8月 31日 星期三 16:27 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--8月31日

8月31日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24
时，1港元=0.86079人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价
为25.4%，高于上交易日收盘的24.23%。
    
  公司名       A股代码       H股代码      A股价格(元)   H股价格(港元)    A/H股比价
 工商银行                                         4.53           4.93          1.07
 建设银行                                         5.27           5.80          1.06
 中国银行                                         3.47           3.49          1.16
 农业银行                                         3.21           3.19          1.17
 招商银行                                        18.63          18.88          1.15
 中信银行                                         6.35           5.12          1.44
 交通银行                                         5.80           5.99          1.12
 民生银行                                         9.31           8.34          1.30
 中国人寿                                        21.59          18.54          1.35
 中国平安                                        34.22          40.15          0.99
 中国太保                                        27.47          27.30          1.17
 中信证券                                        16.90          17.34          1.13
 新华人寿                                        43.66          31.55          1.61
 海通证券                                        15.84          13.50          1.36
 华能国际                                         7.21           4.72          1.77
 大唐发电                                         3.93           2.03          2.25
 华电国际                                         5.18           3.47          1.73
 中煤能源                                         5.59           3.71          1.75
 中国神华                                        15.00          13.94          1.25
 中国石油                                         7.54           5.18          1.69
 兖州煤业                                        12.44           4.44          3.25
 中国石化                                         5.00           5.63          1.03
 上海石化                                         6.14           4.01          1.78
 中海油服                                        12.30           6.09          2.35
 仪征化纤                                         3.88           1.46          3.09
 中国铝业                                         3.92           2.91          1.56
 江西铜业                                        14.51           8.96          1.88
 洛阳钼业                                         4.04           1.71          2.74
 紫金矿业                                         3.34           2.58          1.50
 马钢股份                                         2.90           1.82          1.85
 鞍钢股份                                         4.52           3.81          1.38
 重庆钢铁                                         2.52           2.16          1.36
 海螺水泥                                        17.03          21.80          0.91
 洛阳玻璃                                        25.58           4.63          6.42
 京城机电                                        10.43           3.22          3.76
 中联重科                                         4.22           2.50          1.96
 金隅股份                                         4.30           3.02          1.65
 中国国航                                         7.46           5.74          1.51
 东方航空                                         6.51           4.03          1.88
 南方航空                                         7.32           4.60          1.85
 中国远洋                                         5.14           2.58          2.31
 中海集运                                         4.04           1.62          2.90
 中集集团                                        14.12           9.43          1.74
 中海发展                                         6.50           4.12          1.83
 宁沪高速                                         9.08          10.90          0.97
 深高速                                           8.58           8.20          1.22
 成渝高速                                         4.78           2.84          1.96
 皖通高速                                        13.47           6.38          2.45
 广深铁路                                         4.27           4.20          1.18
 中国南车                                         9.31           6.94          1.56
 中国交建                                        11.99           8.46          1.65
 中国铁建                                         9.36           9.49          1.15
 中国中铁                                         7.46           5.75          1.51
 长城汽车                                        10.50           7.53          1.62
 比亚迪                                          58.55          54.00          1.26
 广汽集团                                        23.12          10.68          2.51
 青岛啤酒                                        29.65          26.00          1.32
 白云山                                          25.38          19.74          1.49
 新华制药                                        13.83           5.97          2.69
 海信科龙                                        11.34           5.32          2.48
 南京熊猫                                        15.63           6.22          2.92
 晨鸣纸业                                         8.87           6.82          1.51
 上海医药                                        20.26          21.30          1.11
 中兴通讯                                        14.68          10.48          1.63
 东方电气                                         9.96           6.06          1.91
 潍柴动力                                         8.86           9.79          1.05
 东北电气                                         6.79           2.82          2.80
 广船国际                                        28.40          11.74          2.81
 昆明机床                                         7.04           2.48          3.30
 一拖股份                                         9.70           4.12          2.74
 北辰实业                                         4.39           2.52          2.02
 创业环保                                         8.27           4.00          2.40
 中国中冶                                         4.32           2.51          2.00
 金风科技                                        16.33          11.26          1.68
 丽珠                                            52.43          41.15          1.48
 万科                                            24.93          19.90          1.46
 郑煤机                                           5.89           3.37          2.03
 大连港                                           2.50           1.48          1.96
 山东墨龙                                        11.03           3.33          3.85
 浙江世宝                                        44.60          10.70          4.84
 复星医药                                        23.33          22.50          1.20
 光大银行                                         3.93           3.67          1.24
 东江环保                                        19.43          12.90          1.75
 上海电气                                         8.42           3.45          2.84
 广发证券                                        16.85          16.90          1.16
 华泰证券                                        20.42          16.42          1.44
 东方证券                                        16.68           8.25          2.35
 光大证券                                        17.36          12.70          1.59
       
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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