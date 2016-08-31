中港个股：重庆钢铁签署框架协议，继续推进与渝富控股的重大资产重组

路透香港8月31日 - 中国钢铁生产商--重庆钢铁 周三称，与重庆钢铁集团和重庆渝富控股签署重大资产重组框架协议，初步计划以钢铁相关资产置换渝富控股的金融、产业投资等资产，交易定价有待确定。

重钢于上海交易所的公告称，根据协议，本次交易拟出售的资产为该公司目前所持有与钢铁生产经营相关的资产，拟收购的资产为经过整合后的渝富控股所控制的重庆渝富资产经营管理集团有限公司持有的涉及金融、产业投资等领域的优质资产，交易可能涉及重钢非公开发行股票募集配套资金。

公司指出，“经初步协商，各方同意本次交易涉及的资产出售及收购的交易定价，以届时经本公司聘请的且各方认可的具有证券从业资格的中介机构进行评估后出具的资产评估报告所确认的评估结果为作价基础，并经各方协商一致确定。”

框架协议签署后，各方应继续对相关标的资产进行业务、财务、法律、资产及其他可能对交易产生影响的事项进行尽职审查，继续推进交易相关工作。

重钢此前称，董事会同意终止近50亿元人民币的定增A股募资，因股份仍在停牌及筹划重组。

重钢A股自今年6月2日起停牌，其H股周三收市持平于2.16港元。（完）

欲浏览于交易所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 乔艳红)