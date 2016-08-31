企业并购：JX控股收购东燃通用石油的估值达34亿美元

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透8月31日 - 营收居日本炼油业者之冠的JX控股 已经同意支付价值约3,520亿日圆(34亿美元)的股票，收购日本营收第三大的炼油业者东燃通用石油 。
两家公司在去年12月就已达成基本的合并协议，周三分别发布新闻稿指出，将以2.55股JX股票换1股东燃通用石油。根据换股比例及JX周二收盘价，东燃通用石油每股估值为965.175日圆，相当于较上日收盘溢价6.8%。
两者合并之后，将控制日本过半数汽油销售。日本政府正鼓励炼油产业整并，在当地人口逐渐减少、且人们逐渐选择高燃效车种之际，五家大型炼油业者及三家规模较小业者都在争抢业务。
声明稿指出，东燃通用石油将在2017年3月29日下市，新公司名称将为JXTG Holdings，于明年4月1日实质成立。这起交易仍有待相关政府主管机关批准。(完)
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