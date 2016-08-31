中国政策：降低过高的省内管道运输和配气价格，助企业降成本--发改委

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透北京8月31日 - 中国国家发展改革委周三发布通知称，将加强地方天然气输配价格监管，降低企业用气成本，要降低过高的省内管道运输价格和配气价格，减少供气中间环节等。
刊登在发改委网站的通知称，全面梳理天然气各环节价格。各地要组织力量、集中对本辖区天然气各环节加价进行一次彻底摸底和梳理，厘清气源价格（购进价格）、省内管道运输价格、配气价格和销售价格。
各地要加强对省内管道运输价格和配气价格监管，及时开展成本监审，合理确定折旧年限、供销差率、职工薪酬等成本参数，对输配价格偏高的要适当降低。
减少供气中间环节。积极推进体制机制改革，减少供气层级。天然气主干管网可以实现供气的区域，不得以统购统销等名义，增设供气环节，提高供气成本；对没有实质性管网投入或不需要提供输配服务的加价，要尽快取消。
整顿规范收费行为。要对天然气输配企业向用气企业的各项收费进行规范清理，凡不是依法依规设立的收费项目，一律取消。要严肃查处擅自提高规定的输配价格、设立收费项目等价格违法行为，对查出的典型案件要公开曝光。城镇燃气企业投资建设的环城管网、城镇储气设施等，原则上均纳入城镇配气价格，不得变换名目再另行收取费用，已收取的要坚决取消，并及时向社会公布。
通知还要求建立健全监管长效机制。各地要结合当地实际情况，制定省内管道运输价格、城镇燃气配气价格具体管理办法，规范定价行为；建立健全成本监审制定，将成本监审作为制定调整输配价格的重要程序。
同时，要逐步推行成本信息公开制度。天然气输配企业应当按照规定公开成本相关信息；价格主管部门要公开定价成本监审结论，进一步增强价格决策的科学性和透明度，强化社会监督。（完）
欲浏览政策全文请点选发改委官网(here) (发稿 沈燕; 审校 林高丽)
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