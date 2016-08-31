全球金融：金融稳定委员会称银行新规运作良好，对市场做更深入研究

FSB已进行过研究，看迄今为止实施的规章是否导致了不希望看到的后果。银行业者辩称，就维持市场“流动性”所需要买卖的债券来讲，这些规章推高了这些债券的持有成本。

卡尼称，仅有有限证据显示新规在正常情况下妨碍了流动性，但FSB将对债券交易平台使用增加现象、以及电脑交易的使用进行更深入研究。

FSB还将研究附买回协议市场，这是政府债券支持下的一种短期借贷形式，用于日常融资，也是流动性的一个重要成分。(完)