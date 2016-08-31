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亚洲 | 2016年 8月 31日 星期三 17:56 BJT

香港个股：中银航空租赁购买5架空客A321-200飞机，目录价约5.7亿美元

路透香港8月31日 - 中国银行 的飞机租赁分支--中银航空租赁 周三称，同意向空客 购买5架A321-200飞机，总目录价格约5.7亿美元。

中银航空租赁表示，实际购买价格低于该飞机的目录价格，惟须遵守高度保密条文而未予披露。有关代价将以现金分五期支付，预期该等飞机于2017年内交付。

此前董事获授权向空客购买不超过50架若干类型的单走道飞机或单走道等值飞机，总目录价不超过62亿美元。这是根据该授权项下首批购买的飞机。

该股今天收跌0.49%，报40.3港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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