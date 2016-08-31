香港个股：中银航空租赁购买5架空客A321-200飞机，目录价约5.7亿美元

中银航空租赁表示，实际购买价格低于该飞机的目录价格，惟须遵守高度保密条文而未予披露。有关代价将以现金分五期支付，预期该等飞机于2017年内交付。

此前董事获授权向空客购买不超过50架若干类型的单走道飞机或单走道等值飞机，总目录价不超过62亿美元。这是根据该授权项下首批购买的飞机。