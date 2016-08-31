中港个股：工银亚洲上半年税后净利润按年增长15%，至35.42亿港元

路透香港8月31日 - 中国工商银行 于香港的海外银行业务旗舰--工银亚洲周三称，今年上半年实现税后净利润35.42亿港元，按年增长15%。

工银亚洲表示，上半年整体盈利水准稳健提升，因该行有效地统筹各方资源，积极开展业务联动，加速推动经营转型及产品创新，经营结构持续优化。

期内实现非利息净收入16.64亿港元，较去年同期增长22%；非利息净收入的收益结构占比27%，较去年同期提升了0.79个百分点。

截至6月末的资産总规模7,881亿港元，较2015年底增加546亿港元；其中，贷款余额4,078亿港元，增长6%。负债总规模7,141亿港元，较2015年底增加509亿港元，其中客户存款（含存款证）5,076亿港元，增长9%。

6月末的普通股权益一级资本比率及一级资本比率均为12.86%，总资本比率为16.28%。

工银亚洲此前与国家开发投资公司、中国国新控股、中国电建集团及中国西电集团签订战略合作协议，重点发展资产业务，参与由“一带一路”等利好政策衍生的亚太地区大型优质项目融资、并购贷款、银团贷款等项目。

母行工行此前公布，今年上半年净利同比微增0.8%，至1,502.17亿元人民币。 （完）