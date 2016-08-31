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亚洲 | 2016年 8月 31日 星期三 18:06 BJT

中国新债：甘肃下周三招标发行28.38亿元一般和专项地方债，期限3-7年

路透上海8月31日 - 中国甘肃省财政厅周三公告，将于下周三(9月7日)招标发行总额28
.3761亿元人民币的一般和专项地方债，期限含三年、五年、七年。
    
    其中一般债发行总额为26.7154亿元，全部为置换债券。三年、五年和七年的发行规模
分别为10.5亿元、10亿元和6.2154亿元。专项债仅包括五年期一个品种，发行量1.6607亿元
，也全部为置换债券。
    
    联合资信评估有限公司对上述债券评级为AAA。具体发行规模和招标时间如下：   
     类别         期限     规模(亿元)        招标时间          发行期
   一般债券       三年           10.5  9月7日下午14:00-14:40   9月8日
                  五年             10                                  
                  七年         6.2154                                  
                  小计        26.7154                                  
   专项债券       五年         1.6607  9月7日下午15:00-15:40           
                  总计        28.3761                                  
     
   上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮15%。
 
   财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探
索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投
资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。        

    2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发
行占比约两成。 (完)

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 (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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