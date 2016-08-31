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货币新闻 | 2016年 8月 31日 星期三 18:26 BJT

欧洲政经：爱尔兰内阁或需更多时间决定是否上诉苹果补税案--部长

如果独立联盟拒绝支持上诉，并退出政府，则爱尔兰统一党在议会或许将不再能获得足够的支持来通过法律，政府可能会瓦解。

当被问及如果独立联盟要求更多时间考虑，总理肯尼是否会同意时，爱尔兰公共支出部长Paschal Donohoe向国家广播公司RTE表示，“我确信，如果人们需要时间来理解这件事，我们将给予时间和空间来妥当处理此事。”

“我们将能够做出决定，但给予此事需要的时间是合适的。我坚信这届政府能够解决这一问题，继续行使人民赋予我们的使命。”

爱尔兰统一党还依赖与最大对手--共和党的一项协议来获得关键的投票，以便让少数政府运转下去。共和党周二表示，将支持向欧洲法院提出上诉。(完) (编译 张明钧/汪红英；审校 蔡美珍/高琦)

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