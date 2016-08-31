欧洲政经：爱尔兰内阁或需更多时间决定是否上诉苹果补税案--部长

瑞士央行：副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
如果独立联盟拒绝支持上诉，并退出政府，则爱尔兰统一党在议会或许将不再能获得足够的支持来通过法律，政府可能会瓦解。
当被问及如果独立联盟要求更多时间考虑，总理肯尼是否会同意时，爱尔兰公共支出部长Paschal Donohoe向国家广播公司RTE表示，“我确信，如果人们需要时间来理解这件事，我们将给予时间和空间来妥当处理此事。”
“我们将能够做出决定，但给予此事需要的时间是合适的。我坚信这届政府能够解决这一问题，继续行使人民赋予我们的使命。”
爱尔兰统一党还依赖与最大对手--共和党的一项协议来获得关键的投票，以便让少数政府运转下去。共和党周二表示，将支持向欧洲法院提出上诉。(完) (编译 张明钧/汪红英；审校 蔡美珍/高琦)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。