欧洲政经：爱尔兰内阁或需更多时间决定是否上诉苹果补税案--部长

如果独立联盟拒绝支持上诉，并退出政府，则爱尔兰统一党在议会或许将不再能获得足够的支持来通过法律，政府可能会瓦解。

当被问及如果独立联盟要求更多时间考虑，总理肯尼是否会同意时，爱尔兰公共支出部长Paschal Donohoe向国家广播公司RTE表示，“我确信，如果人们需要时间来理解这件事，我们将给予时间和空间来妥当处理此事。”

“我们将能够做出决定，但给予此事需要的时间是合适的。我坚信这届政府能够解决这一问题，继续行使人民赋予我们的使命。”