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亚洲 | 2016年 8月 31日 星期三 18:15 BJT

路透基点：万达继续借入资金，寻求8亿美元俱乐部贷款--TRLPC

路透香港8月31日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，中国大
连万达集团寻求8亿美元俱乐部贷款，而其旗下的香港房地产公司也在筹
集5亿美元贷款。
    
    中银香港正在协议8亿美元分期偿还贷款，贷款期限为三年。至少五
家其它银行在关注这笔贷款。
    
    贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码240个基点。
    
    与此同时，万达商业地产(香港)有限公司已重返市场筹集5亿美元三
年期定期贷款。一个月前，该公司才签署一笔4亿美元融资协议。
    
    渣打银行是这笔到期一次性偿还贷款的独家牵头行兼簿记行(MLAB)。
贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码245个基点。借款人母公
司大连万达商业地产股份有限公司任担保人。最高综合收益为280个基点
，并有105个基点的参贷费。
    
    此外，大连万达集团正从中资银行筹资最多307.8亿港元(39.7亿美元
)，为大连万达商业地产344.5亿港元私有化项目提供融资。

    招商银行将对设于开曼群岛的特殊目的实体(SPV)提供三笔最多达270
 亿港元的贷款，这些SPV为万达集团财团的成员。另外，CICC Hong Kong
 Finance (Cayman) Ltd将提供一笔37.8亿港元备用贷款。(完)
  
 (编译 张涛；审校 孙茉莉)

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