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亚洲 | 2016年 8月 31日 星期三 18:35 BJT

东南亚股市：多数表现疲软，投资人退场观望美国就业数据

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   376.72    -0.03   -0.01  +13.19   332.82
    新加坡                     2820.59    -7.80   -0.28   -2.16  2882.73
    泰国                      1548.44     2.31   +0.15  +20.22  1288.02
    印尼                      5386.08    23.77   +0.44  +17.27  4593.01
    菲律宾                     7787.37    -7.56   -0.10  +12.01  6952.08
    越南                        674.63     1.96   +0.29  +16.51   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
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    韩国股市报导            东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 蔡美珍/汪红英；审校 王洋)

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