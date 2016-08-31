东南亚股市：多数表现疲软，投资人退场观望美国就业数据

涨跌 当日 今年以来 2015年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 376.72 -0.03 -0.01 +13.19 332.82 新加坡 2820.59 -7.80 -0.28 -2.16 2882.73 泰国 1548.44 2.31 +0.15 +20.22 1288.02 印尼 5386.08 23.77 +0.44 +17.27 4593.01 菲律宾 7787.37 -7.56 -0.10 +12.01 6952.08 越南 674.63 1.96 +0.29 +16.51 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 蔡美珍/汪红英；审校 王洋)