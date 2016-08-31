更新版 1-台湾货币市场：短率大致持稳，月底效应相当温和

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 月底效应不明显，短率未再走高 * 短票利率偏向区间高位，RP资金多 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北8月31日 - 台湾银行间拆款利率周三大致持稳。资金调度人士指出，今日适逢月底，除两大龙头 银行仍没开门外，还有大型银行也基于保守策略没有放钱，不过多钱的金融机构也不在少数，成交利率未见走 扬。 他们表示，票券商等拆入方今日多以卖票为主，且因避开月底落点，所以缺口都不大，拆款需求有限。 〞我拆不多，只有一笔。〞一大型票券商交易员说。 另一银行资金调度人员称，本月底资金紧俏情形并不明显，且因旬底仅剩两个交易日可以去化积数，预料 下午会有更多拆出供给。 本地时间18:38 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.726 31.720 台湾加权股价指数<.TWII 9,068.85 9,110.56 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.181% 0.178% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.180-0.210% 0.177-0.240% --一周拆款利率区间 0.180-0.310% 0.178-0.300% --两周拆款利率区间 0.260-0.300% 0.260-0.340% **偏向区间高位** 短票方面，一大型票券商主管指出，为安稳度过月底，一早即积极向多钱的金融机构买票，因此成交利率 多落在区间高位，惟市场资金还是偏多，并无紧俏之感。 另一大型票券交易员称，今日市场资金算偏多，还担心自家会不会多钱。 据集保公司资料，自保30天短票成交加权平均利率上日在0.294%，区间在0.28-0.35%，成交金额为73.98 亿台币；前日加权平均利率在0.290%，区间在0.25-0.35%，成交金额为66.38亿台币。 台湾央行周三发行2,317.5亿台币定存单，较今日到期定期存单金额2,318.5亿台币，发行余额减1亿台币 。 本周到期央行定存单共9,994亿台币；分别为周四1,437亿及周五532亿。 拆款中心资料 显示，周三超额准备为593亿台币，累计超额准备1兆1,599亿台币、加计前期1%的超 额准备为1兆2,596亿台币。 **RP资金偏多** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，今日虽是月底，但资金偏多，且月底通常缺口有限，因此 以续作为主，且早早平帐。 一大型证券交易员指出，投信走钱的情形在昨天就已经结束了，甚至有的在昨天下午就提前框今天的券。 一大型票券交易员则表示，今日法人与寿险的资金偏多，待月底结束后，明、后两天就要趁提存期结束前 争取跨季资金，为季底先买个保险。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率持平于上日的0.27-0.28%；与银行承作的公债RP利率主要 成交在0.28-0.29%，也同于上日；而公司债附买回利率主要成交在0.34-0.35%，也与上日相似。 今日大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率区间落在0.21-0.24%，至于短天期公司债附买回利 率则主要成交在0.21-0.25%；与银行承作的公债及公司债RP利率主要成交在0.25-0.27%，以上价格皆大致持平 上日。(完) (审校 曾祥进)
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今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583