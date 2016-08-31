亚洲橡胶：TOCOM期胶连续第二日下滑，追随上海期胶和原油的跌势

路透东京8月31日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三连续第二日下滑，下跌1.3%，追随上海期胶及原油的跌势。

不过，日圆兑美元下滑限制了TOCOM期胶的跌势。

美元兑日圆徘徊在一个月高位103.13附近，周二下午则为101.90左右。