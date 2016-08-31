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亚洲 | 2016年 8月 31日 星期三 18:52 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶连续第二日下滑，追随上海期胶和原油的跌势

路透东京8月31日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三连续第二日下滑，下跌1.3%，追随上海期胶及原油的跌势。

不过，日圆兑美元下滑限制了TOCOM期胶的跌势。

美元兑日圆徘徊在一个月高位103.13附近，周二下午则为101.90左右。

“上海期胶表现疲弱及油价下跌伤及TOCOM市场，”一家券商在东京的消息人士表示。

TOCOM 2月橡胶期约JRUc6<0#2JRU:>收低2日圆，报每公斤152日圆。

上海期交所主力1月期胶 下跌325元人民币，收报每吨12,055元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月9月期胶 持平，最新报每公斤126.1美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 王兴亚)

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