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市场报道 | 2016年 8月 31日 星期三 19:07 BJT

投行观点：Sirius XM Holdings目标价从4.80美元上调至4.85美元，评级定为表现优于大盘--麦格理

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。

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