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市场报道 | 2016年 8月 31日 星期三 21:56 BJT

美国热股：阿斯利康将支付552万美元了结一项调查，盘初下跌逾1%

路透8月31日 - 美国监管机构周二表示，阿斯利康(AstraZeneca) 将支付552万美元用于了结一项针对该公司的国外贿赂调查。该项调查涉及该公司销售和市场部门的职员，在中国和俄罗斯向国家医疗官员的不当资金支付。

阿斯利康周二收报33.21美元，周三盘初下跌1.39%，报32.75美元。(完)

(编译 王洋; 审校 母红)

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