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市场报道 | 2016年 8月 31日 星期三 21:53 BJT

美国热股：网络安全公司Palo Alto第四季亏损增加，盘初骤降逾7%

路透8月31日 - 网络安全公司Palo Alto Networks 公布，会计年度第四季亏损增加，并预计第一季营收和获利低于分析师预期。

该公司股价周二收于143.45美元，盘初骤降7.2%，报133.07美元。(完)

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