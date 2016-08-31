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市场报道 | 2016年 8月 31日 星期三 21:51 BJT

美国热股：EXPRESS SCRIPTS明年将实施糖尿病药品成本上限计划，盘初小跌

路透8月31日 - 美国最大的药品福利管理公司EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO 称,明年将实施一项计划，保证单位病人的糖尿病药品支出不超过一定的上限，以限制公司客户不断飙升的医疗成本。

EXPRESS SCRIPTS周二收报73.35美元，周三盘初小跌0.3%，报73.13美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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