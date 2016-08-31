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市场报道 | 2016年 8月 31日 星期三 21:45 BJT

美国热股：Mylan的EpiPen注射器被指太过昂贵，盘初小跌

路透8月31日 - 美国民主党人士Elizabeth Warren及其他19位参议员周二致信Mylan 执行长，表达了对该公司EpiPen高昂成本的担忧，称这款应付危及生命的急性过敏症的肾上腺素自动注射器“极其昂贵”。

Mylan股价周二收于42.75美元，盘初下跌0.7%，报42.45美元。

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