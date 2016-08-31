国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水升至五个月高位，因市场人气利多

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透新加坡8月31日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周三升至五个月新高，受助于现货供应下降，市场人气偏多。
“与昨天相比，今天的买兴更加强劲，同时供应商也在寻求更高升水，”一位在新加坡的交易员说。
交易员称，4至7月套利船货连续几个月下降后，新加坡燃料油供应充裕的状况终于开始减轻，从而改善了市场人气。
官方数据显示，截至8月25日当周，新加坡陆上燃料油供给降至七个月低点2,143万桶或320万吨。
自8月初以来，陆上库存已下降520万桶或77.6万吨。许多行业人士表示，周四官方将公布的最新周度数据料显示库存进一步减少。
“我们将可能见到(新加坡陆上库存)进一步下降，但考虑到从9月开始(套利)船货将反弹并且库存或将再次开始增加，我们预计近期的涨势不会持续很长时间，”这位交易员称。
基于汤森路透Supply Chain and Commodities Research的预估，9月到岸东亚的西方燃料油为360-380万吨，较8月增长10%。
380-cst燃料油现货升水FO380-SIN-DIF周三连续第六日上升，跳涨0.72美元，至每吨较新加坡报价高1.28美元。
上次更高的380-cst燃料油现货升水出现在3月末。
新加坡现货市场报告有两笔交易达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚；审校 母红)
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