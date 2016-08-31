国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水升至五个月高位，因市场人气利多

路透新加坡8月31日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周三升至五个月新高，受助于现货供应下降，市场人气偏多。

“与昨天相比，今天的买兴更加强劲，同时供应商也在寻求更高升水，”一位在新加坡的交易员说。

交易员称，4至7月套利船货连续几个月下降后，新加坡燃料油供应充裕的状况终于开始减轻，从而改善了市场人气。

官方数据显示，截至8月25日当周，新加坡陆上燃料油供给降至七个月低点2,143万桶或320万吨。

自8月初以来，陆上库存已下降520万桶或77.6万吨。许多行业人士表示，周四官方将公布的最新周度数据料显示库存进一步减少。

“我们将可能见到(新加坡陆上库存)进一步下降，但考虑到从9月开始(套利)船货将反弹并且库存或将再次开始增加，我们预计近期的涨势不会持续很长时间，”这位交易员称。

基于汤森路透Supply Chain and Commodities Research的预估，9月到岸东亚的西方燃料油为360-380万吨，较8月增长10%。

380-cst燃料油现货升水FO380-SIN-DIF周三连续第六日上升，跳涨0.72美元，至每吨较新加坡报价高1.28美元。

上次更高的380-cst燃料油现货升水出现在3月末。

新加坡现货市场报告有两笔交易达成。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻