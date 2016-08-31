国际油市：亚洲石脑油裂解价差触及两周低点，因现货需求不佳

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透新加坡8月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周三触及两周低点每吨18.50美元，交易员表示因现货需求仍旧沉闷而供给居高不下。
有关韩国一裂解装置意外关闭的传言也拖累市场，不过未能确认此消息。
交易员表示，在供给过剩的市况下，任何有关大型裂解装置关闭的迹象，哪怕是短期关闭，都会对卖家的信心构成沉重的压力。
印度预计下个月会有大量的石脑油要出口。
官方数据显示，印度7月的出口量约为67万吨，比2015年月均值56万吨高出近20%。
路透数据显示，8月印度的石脑油出口也很高，达到逾65万吨。
亚洲汽油裂解价差连续第二日下滑，来到四日低点每桶6.30美元，之前曾于周一触及近三个月高位7.90美元。
亚洲精炼利润率的快速反弹态势可能会是短暂的。这次反弹主要由汽车燃料上涨和原油价格低迷所带动。
虽然印度将继续进口汽油，但进口量将低于2015年。官方数据显示，今年前七个月印度的汽油进口量为34万吨，大幅低于上年同期的62万吨。
印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)寻求购买1.6-1.8万吨9月23-25日到岸Paradip的汽油。在到岸地附近，IOC有一座新建的日产能30万桶的炼厂。
新加坡现货市场上有两笔石脑油成交，四笔汽油成交。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文
(编译 王洋; 审校 王兴亚)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583