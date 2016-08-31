国际油市：亚洲石脑油裂解价差触及两周低点，因现货需求不佳

路透新加坡8月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周三触及两周低点每吨18.50美元，交易员表示因现货需求仍旧沉闷而供给居高不下。

有关韩国一裂解装置意外关闭的传言也拖累市场，不过未能确认此消息。

交易员表示，在供给过剩的市况下，任何有关大型裂解装置关闭的迹象，哪怕是短期关闭，都会对卖家的信心构成沉重的压力。

印度预计下个月会有大量的石脑油要出口。

官方数据显示，印度7月的出口量约为67万吨，比2015年月均值56万吨高出近20%。

路透数据显示，8月印度的石脑油出口也很高，达到逾65万吨。

亚洲汽油裂解价差连续第二日下滑，来到四日低点每桶6.30美元，之前曾于周一触及近三个月高位7.90美元。

亚洲精炼利润率的快速反弹态势可能会是短暂的。这次反弹主要由汽车燃料上涨和原油价格低迷所带动。

虽然印度将继续进口汽油，但进口量将低于2015年。官方数据显示，今年前七个月印度的汽油进口量为34万吨，大幅低于上年同期的62万吨。

印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)寻求购买1.6-1.8万吨9月23-25日到岸Paradip的汽油。在到岸地附近，IOC有一座新建的日产能30万桶的炼厂。

新加坡现货市场上有两笔石脑油成交，四笔汽油成交。(完)

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