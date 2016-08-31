金属期市：期铜8月劲跌6%，因亚洲仓库库存增加暗示中国需求不振

* 期铜收高，但8月月线势将下跌

* 库存增加和美国加息臆测向期铜施压

* 锡是8月表现最好的金属

路透伦敦8月31日 - 伦敦期铜周三上升，因投资者回补空头，但8月月线大跌6%，因亚洲仓库库存增加，暗示最大消费国中国需求不振。

伦敦金属交易所(LME)指标期铜 收涨0.2%，报4,617美元，基金和交易商轧平空头头寸，助力期铜上涨。

在LME认证的仓库，铜库存不断上升，自8月中以来增加超过8万吨至29.3525万吨，令期铜价格承压。

“处于高水准的铜库存反映潜在市场状况，直指需求放缓，特别是中国，”Quantitative Commodity Research分析师Peter Fertig说。

商品价格可能面临阻力，因美联储官员发表鹰派言论使美国9月加息的可能性重现，从而提振美元。

美国非农就业数据将在周五出炉，为美国会否很快加息提供进一步线索。

Oxford Economics分析师Dan Smith称，铜价面临如果美国加息臆测升温，将带动美元上涨的风险，但铜价下行空间有限，因近期铜价下跌的势头比其他金属更猛。

“我们较为乐观地认为，铜价接低底部，相对其他金属，铜价今年跌幅较大，”他说。

期锡在本月上涨5%，是8月表现最好的金属。期锡今年迄今上升了29%，因担心供应和LME库存减少。

期锡周三上涨0.4%，至18,875美元，为2月6日来最高。

期锌 几无变动，报2,310美元。