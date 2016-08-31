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市场报道 | 2016年 9月 1日 星期四 04:12 BJT

纽约期市：期棉连跌第三日降至7月初来最低，因投机者月末卖出

路透8月31日 - 期棉周三连跌第三日，降至7月初来最低水准，因在
周四美国农业部周度出口销售报告公布前，投机客在月末来临之际卖出棉
花。
        
    “我怀疑，在美国东海岸部分地区迎来强降雨前，人们在作空或调整
头寸，”Risk Analytics顾问和独立棉花交易商Louis Rose称。
    
    Rose说，周四周度出口销售报告很可能十分强劲。
    
    12月期棉 收跌0.71美分，或1.07%，报每磅65.58美分，为7月
初来最低水准。交易区间为65.41-66.59美分。
    
    期货市场总成交量减少4,491口，至18,199口。数据显示，前一交易
日未平仓合约减少752口，至228,192口。(完)
    
       
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 (编译 利棣儿；审校 母红)

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