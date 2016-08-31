加拿大股市：因商品股下跌而收低，8月月线小升

美国个股：穆迪向美国当局支付8.64亿美元，和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透多伦多8月31日 - 加拿大主要股指周三下跌，原油和黄金价格下 跌，重压能源股和矿业股，金融股等对利率敏感的类股下滑，因投资者考 量美国很可能采取的升息路径。 多伦多证交所S&P/TSX综合股指 下跌87.70点，或0.60%，至 14,597.15点。 “下跌的部份原因是一些加拿大商品相关类股走势过大，过快，”Ba skin Financial Services投资组合经理Barry Schwartz说。 “投资者寻找某些藉口卖出，”他说，“他们对市场可能估值过高的 想法加强。 S&P/TSX综合股指在8月小升0.1%，不过，目前的水准略低于月中触及 的13个月高位。 能源股下挫1.7%，因油价跌3%，材料股下滑0.7%。 Potash Corp 升2%，Agrium Inc 上涨1%，此前两 家公司表示，双方正在讨论合并。若合并成功将创建一家价值超过250亿 美元的化肥和农业零售巨擘。 Baskin的Schwartz表示，美联储升息的不确定性未来一个月将可能重 压加拿大市场，房地产投资信托和电信股将因为美国升息押注而承压。 金融股下滑0.5%，电信股跌0.6%。十大类股中有七种下跌。 加拿大统计局周三公布，加拿大经济第二季萎缩，国内生产总值(GDP )环比年率为下降1.6%，第一季为增长2.5%。这是2009年第二季以来最差 表现。阿尔伯塔省野火灾情对经济构成打压，商品和服务出口也拖累经济 。 (完)
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍