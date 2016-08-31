加拿大股市：因商品股下跌而收低，8月月线小升

路透多伦多8月31日 - 加拿大主要股指周三下跌，原油和黄金价格下 跌，重压能源股和矿业股，金融股等对利率敏感的类股下滑，因投资者考 量美国很可能采取的升息路径。 多伦多证交所S&P/TSX综合股指 下跌87.70点，或0.60%，至 14,597.15点。 “下跌的部份原因是一些加拿大商品相关类股走势过大，过快，”Ba skin Financial Services投资组合经理Barry Schwartz说。 “投资者寻找某些藉口卖出，”他说，“他们对市场可能估值过高的 想法加强。 S&P/TSX综合股指在8月小升0.1%，不过，目前的水准略低于月中触及 的13个月高位。 能源股下挫1.7%，因油价跌3%，材料股下滑0.7%。 Potash Corp 升2%，Agrium Inc 上涨1%，此前两 家公司表示，双方正在讨论合并。若合并成功将创建一家价值超过250亿 美元的化肥和农业零售巨擘。 Baskin的Schwartz表示，美联储升息的不确定性未来一个月将可能重 压加拿大市场，房地产投资信托和电信股将因为美国升息押注而承压。 金融股下滑0.5%，电信股跌0.6%。十大类股中有七种下跌。 加拿大统计局周三公布，加拿大经济第二季萎缩，国内生产总值(GDP )环比年率为下降1.6%，第一季为增长2.5%。这是2009年第二季以来最差 表现。阿尔伯塔省野火灾情对经济构成打压，商品和服务出口也拖累经济 。 (完)