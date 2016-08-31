《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月31日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 97.19 +1.19 +1.24 13576996 京东 25.41 -0.18 -0.70 10211399 新浪 76.50 +1.02 +1.35 3583285 搜狐 42.54 +0.00 +0.00 367000 网易 211.97 +0.97 +0.46 760621 百度 171.07 -4.38 -2.50 3049051 台湾 台湾积体电路 28.74 +0.12 +0.42 1287827 联电 1.86 -0.02 -1.06 172200 日月光 6.06 +0.00 +0.00 82258 硅品精密 7.36 -0.05 -0.67 175776 和信超媒体 2.55 +0.00 +0.00 869 友达 3.86 -0.20 -4.93 169513 中华电信 35.85 -0.20 -0.55 61954 台湾国际航电 49.08 -0.24 -0.49 1354237 香港 中国移动 60.71 -0.50 -0.82 294886 中国联通 11.24 -0.18 -1.58 51988 中国电信 51.52 -1.13 -2.15 4261 中芯国际 5.42 -0.42 -7.19 41884 电讯盈科 6.30 +0.07 +1.12 1677 (完)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583