《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月31日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 97.19 +1.19 +1.24 13576996 京东 25.41 -0.18 -0.70 10211399 新浪 76.50 +1.02 +1.35 3583285 搜狐 42.54 +0.00 +0.00 367000 网易 211.97 +0.97 +0.46 760621 百度 171.07 -4.38 -2.50 3049051 台湾 台湾积体电路 28.74 +0.12 +0.42 1287827 联电 1.86 -0.02 -1.06 172200 日月光 6.06 +0.00 +0.00 82258 硅品精密 7.36 -0.05 -0.67 175776 和信超媒体 2.55 +0.00 +0.00 869 友达 3.86 -0.20 -4.93 169513 中华电信 35.85 -0.20 -0.55 61954 台湾国际航电 49.08 -0.24 -0.49 1354237 香港 中国移动 60.71 -0.50 -0.82 294886 中国联通 11.24 -0.18 -1.58 51988 中国电信 51.52 -1.13 -2.15 4261 中芯国际 5.42 -0.42 -7.19 41884 电讯盈科 6.30 +0.07 +1.12 1677 (完)