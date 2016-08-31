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亚洲 | 2016年 9月 1日 星期四 06:08 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月31日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          97.19    +1.19    +1.24  13576996
    京东                25.41    -0.18    -0.70  10211399
    新浪              76.50    +1.02    +1.35   3583285
    搜狐              42.54    +0.00    +0.00    367000
    网易             211.97    +0.97    +0.46    760621
    百度             171.07    -4.38    -2.50   3049051
    
    台湾
    台湾积体电路       28.74    +0.12    +0.42   1287827
    联电                1.86    -0.02    -1.06    172200
    日月光              6.06    +0.00    +0.00     82258
    硅品精密           7.36    -0.05    -0.67    175776
    和信超媒体         2.55    +0.00    +0.00       869
    友达                3.86    -0.20    -4.93    169513
    中华电信           35.85    -0.20    -0.55     61954
    台湾国际航电      49.08    -0.24    -0.49   1354237
    
    香港
    中国移动           60.71    -0.50    -0.82    294886
    中国联通           11.24    -0.18    -1.58     51988
    中国电信           51.52    -1.13    -2.15      4261
    中芯国际            5.42    -0.42    -7.19     41884
    电讯盈科         6.30    +0.07    +1.12      1677
    (完)

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