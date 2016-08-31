版本:
中国
市场报道 | 2016年 9月 1日 星期四 06:07 BJT

全球贵金属：8月31日SPDR黄金持仓减少1.27%，或12.17吨

路透8月31日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量减少1.27%，至943.23吨，周二为955.40吨。

黄金持仓量 从30,717,084.54盎司降至30,325,860.13盎司。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫；审校 许娜)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐