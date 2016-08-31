版本:
中国
亚洲 | 2016年 9月 1日 星期四 06:21 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元回吐涨幅，非农就业数据是市场焦点

* ADP民间就业数据和市场预期一致
    * 周五非农就业报告是市场焦点
    * 芝加哥PMI下跌，逊于预期
    * 欧元区通胀疲弱，增加欧洲央行进一步行动的压力

 (新增文末收盘表格)
    路透纽约8月31日 - 美元兑一篮子货币周三从三周高位回落，因疲弱的制造业数据在一
定程度上削弱了对美国经济成长的乐观情绪，市场翘首期待周五公布的非农就业报告。
    
    上周美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦和副主席费舍尔发表鹰派言论，加强了
美联储更接近升息的预期。
    
    费舍尔曾表示，周五公布的8月就业数据将是决定是否升息的考量因素之一。接受路透
访查的89位分析师的预估中值为，8月非农就业岗位增加18万。
    
    周三美元升至日内高位，此前民间就业服务机构ADP Employer Services的报告显示，8
月新增民间就业岗位17.7万个，略高于分析师预估的增加17.5万个。7月新增就业岗位从17.
9万个被上修至19.4万个。 
    
    “7月新增就业岗位被上修令人鼓舞，8月数据非常接近预期，”Westpac Banking Corp
oration资深汇市策略师Richard Franulovich说。
    不过，美元从日内高位回落，因美国8月芝加哥采购经理人指数(PMI)下跌4.3点至51.5
，逊于预期。
    
    制造业表现落后于经济增长的步伐，因制造商继续消化美元大涨和油价崩跌的后续影响
。
        
    中国制造业活动数据也将是周三稍晚的市场焦点。
    
    美元兑一篮子六种主要货币 盘中高见96.255，为8月9日来最高，后回落至96.005
，日内小幅下跌。 

    美元兑日圆 上涨至103.39日圆，之前触及7月29日来最高103.53日圆。

    美元兑欧元也触及三周高点，因周三公布的数据显示，8月欧元区通胀率持稳于0.2%，
市场预估为小幅攀升，为欧洲央行采取行动带来更大压力。
    
    欧元 稍早跌至8月10日来最低1.1121美元，后反弹至1.1152美元。
    
    尽管Westpac的Franulovich表示，近期一系列疲弱的经济数据令欧洲央行可能追加宽松
政策的臆测增强，但多数投资者预计，欧洲央行在下周举行议息会议时将不会进一步放宽政
策。    
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.1156   1.1141   +0.13   +2.73   1.0860
    美元/日圆            103.42   102.95   +0.46  -14.03   120.30
    欧元/日圆         115.36   114.74   +0.54  -11.58   130.47
    美元/瑞郎            0.9836   0.9837   -0.01   -1.82   1.0018
    英镑/美元            1.3137   1.3081   +0.43  -10.86   1.4738
    美元/加元            1.3104   1.3097   +0.05   -5.31   1.3839
    美元/离岸人民币      6.6905   6.6925   -0.03   +1.87   6.5680
    澳元/美元            0.7514   0.7509   +0.07   +3.29   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0976   1.0960   +0.15   +0.83   1.0886
    欧元/英镑         0.8490   0.8518   -0.33  +15.24   0.7367
    新西兰元/美元        0.7248   0.7217   +0.43   +6.20   0.6825
    美元/挪威克朗        8.3227   8.3413   -0.22   -5.85   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.2877   9.2935   -0.06   -3.26   9.6011
    美元/瑞典克朗        8.5637   8.5388   +0.29   +1.39   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.5526   9.5145   +0.40   +4.17   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
　　

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐