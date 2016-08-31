更新版 1-《全球汇市》美元回吐涨幅，非农就业数据是市场焦点

* ADP民间就业数据和市场预期一致 * 周五非农就业报告是市场焦点 * 芝加哥PMI下跌，逊于预期 * 欧元区通胀疲弱，增加欧洲央行进一步行动的压力 (新增文末收盘表格) 路透纽约8月31日 - 美元兑一篮子货币周三从三周高位回落，因疲弱的制造业数据在一 定程度上削弱了对美国经济成长的乐观情绪，市场翘首期待周五公布的非农就业报告。 上周美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦和副主席费舍尔发表鹰派言论，加强了 美联储更接近升息的预期。 费舍尔曾表示，周五公布的8月就业数据将是决定是否升息的考量因素之一。接受路透 访查的89位分析师的预估中值为，8月非农就业岗位增加18万。 周三美元升至日内高位，此前民间就业服务机构ADP Employer Services的报告显示，8 月新增民间就业岗位17.7万个，略高于分析师预估的增加17.5万个。7月新增就业岗位从17. 9万个被上修至19.4万个。 “7月新增就业岗位被上修令人鼓舞，8月数据非常接近预期，”Westpac Banking Corp oration资深汇市策略师Richard Franulovich说。 不过，美元从日内高位回落，因美国8月芝加哥采购经理人指数(PMI)下跌4.3点至51.5 ，逊于预期。 制造业表现落后于经济增长的步伐，因制造商继续消化美元大涨和油价崩跌的后续影响 。 中国制造业活动数据也将是周三稍晚的市场焦点。 美元兑一篮子六种主要货币 盘中高见96.255，为8月9日来最高，后回落至96.005 ，日内小幅下跌。 美元兑日圆 上涨至103.39日圆，之前触及7月29日来最高103.53日圆。 美元兑欧元也触及三周高点，因周三公布的数据显示，8月欧元区通胀率持稳于0.2%， 市场预估为小幅攀升，为欧洲央行采取行动带来更大压力。 欧元 稍早跌至8月10日来最低1.1121美元，后反弹至1.1152美元。 尽管Westpac的Franulovich表示，近期一系列疲弱的经济数据令欧洲央行可能追加宽松 政策的臆测增强，但多数投资者预计，欧洲央行在下周举行议息会议时将不会进一步放宽政 策。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1156 1.1141 +0.13 +2.73 1.0860 美元/日圆 103.42 102.95 +0.46 -14.03 120.30 欧元/日圆 115.36 114.74 +0.54 -11.58 130.47 美元/瑞郎 0.9836 0.9837 -0.01 -1.82 1.0018 英镑/美元 1.3137 1.3081 +0.43 -10.86 1.4738 美元/加元 1.3104 1.3097 +0.05 -5.31 1.3839 美元/离岸人民币 6.6905 6.6925 -0.03 +1.87 6.5680 澳元/美元 0.7514 0.7509 +0.07 +3.29 0.7275 欧元/瑞郎 1.0976 1.0960 +0.15 +0.83 1.0886 欧元/英镑 0.8490 0.8518 -0.33 +15.24 0.7367 新西兰元/美元 0.7248 0.7217 +0.43 +6.20 0.6825 美元/挪威克朗 8.3227 8.3413 -0.22 -5.85 8.8398 欧元/挪威克朗 9.2877 9.2935 -0.06 -3.26 9.6011 美元/瑞典克朗 8.5637 8.5388 +0.29 +1.39 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.5526 9.5145 +0.40 +4.17 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)