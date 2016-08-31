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亚洲 | 2016年 9月 1日 星期四 07:09 BJT

****日韩经济指标预测--9月1日-9月8日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间     经济指标/活动                   公布时段      预估值     前值    
        
    9月1日当周       
    
    8月31日(三)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                  前周         --  买超4,331
         外资投资日本股票(亿日圆)                               --  卖超2,296
    2350 日本企业资本支出(较上年同期)            第二季         --      +4.2%
    
    9月1日(四)
    0000 韩国出口(较上年同期)                   8月初值       +0.6%    -10.3%
             进口(较上年同期)                                 -3.3%    -13.6%
             贸易收支(亿美元)                                   --     顺差76
    0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)          8月         --       49.6
    0130 韩国日经/Markit制造业PMI                   8月         --       50.1
    2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季)            第二季        --      +0.7%
                              (较上年同期)                      --      +3.2%
    
    9月2日(五)
    0500 日本消费者信心指数                         8月         --       41.3
    
    9月5日当周   
     
    9月5日(一)
    0000 日本加班工资                               7月         --      -0.1%
    
    9月6日(二)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                       8月         --     12,648
    
    9月7日(三)
    0500 日本同时指标(较前月)                       7月         --       -1.5
             领先指标                                           --       持平
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)               8月         --      +2.1%
    2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆)           7月         --  盈余9,744
    2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率          第二季修正值    --      +0.2%
             GDP(较前季)                                        --       持平 
    
    9月8日(四)
    --   日本服务业景气判断指数                     8月         --       45.1
    0300 韩国L货供额增长                            7月         --      +7.3%
    (完)

      
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