日韩经济指标预测--9月1日-9月8日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月1日当周 8月31日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超4,331 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超2,296 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第二季 -- +4.2% 9月1日(四) 0000 韩国出口(较上年同期) 8月初值 +0.6% -10.3% 进口(较上年同期) -3.3% -13.6% 贸易收支(亿美元) -- 顺差76 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 8月 -- 49.6 0130 韩国日经/Markit制造业PMI 8月 -- 50.1 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -- +0.7% (较上年同期) -- +3.2% 9月2日(五) 0500 日本消费者信心指数 8月 -- 41.3 9月5日当周 9月5日(一) 0000 日本加班工资 7月 -- -0.1% 9月6日(二) 2350 日本外汇储备(亿美元) 8月 -- 12,648 9月7日(三) 0500 日本同时指标(较前月) 7月 -- -1.5 领先指标 -- 持平 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 8月 -- +2.1% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 7月 -- 盈余9,744 2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率 第二季修正值 -- +0.2% GDP(较前季) -- 持平 9月8日(四) -- 日本服务业景气判断指数 8月 -- 45.1 0300 韩国L货供额增长 7月 -- +7.3% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结