澳新经济指标预测--9月1日-9月8日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月1日当周 8月31日-9月1日 2330 澳洲AIG制造业指数 8月 -- 56.4 9月1日(四) 0130 澳洲资本支出(较前季) 第二季 -4.2% -5.2% 建筑资本支出(较前季) -- -7.9% 厂房/机械设备资本支出 -- -0.5% 0130 澳洲零售销售(较前月) 7月 +0.3% +0.1% 9月2日(五) 暂无重要经济指标公布 9月5日当周 9月4-5日 2330 澳洲AIG服务业指数 8月 -- 53.9 9月5日(一) 0030 澳洲MI通胀指标(较前月) 8月 -- -- 0130 澳洲企业库存 第二季 -- +0.4% 企业总获利 -- -4.7% 企业税前获利 -- -15.1% 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 8月 -- -12.6% 网络招聘广告 -- -0.7% 9月6日(二) 0130 澳洲经常帐收支(亿澳元) 第二季 -- 赤字208.0 净出口对GDP的贡献 -- +1.10% 0430 澳洲央行利率决定 9月 1.5% 1.50% 2245 新西兰制造业销售 第二季 -- -1.2% 9月6-7日 2330 澳洲AIG建筑业指数 8月 -- 51.6 9月7日(三) 0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -- 1.1% (较上年同期) -- 3.1% 9月8日(四) 0130 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元) 7月 -- 逆差31.95 进口 -- +2.0% 出口 -- -1.0% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 8月 -- +0.3% (较上年同期) -- +5.8% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王琛；审校 徐文焰)