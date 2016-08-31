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市场报道 | 2016年 9月 1日 星期四 07:32 BJT

更新版 1-加拿大数据：第二季GDP环比年率创七年最大降幅，但第三季料反弹

商品和服务出口下滑是第二季经济成长受到的主要打击。而且大多数种类的商品普遍出现下滑，包括汽车和消费性商品在内。

包括原油和沥青在内的能源产品出口下滑，主要是受到5月阿尔伯塔省野火所致。

出口加速对央行展望至关重要，而周五的贸易报告将备受关注，以研判第三季伊始的表现。

企业投资仍疲弱，但下滑的速度不若以往迅速，对央行来说这是个令人鼓舞的迹象。

其他数据显示，经济正处于好转当中。6月GDP成长0.6%，因野火过后产能恢复，非传统的石油开采增加。

加拿大月度GDP、对美国出口图表：link.reuters.com/jev87s

加拿大经济图表：here

(完) (编译 杜明霞/戴素萍 审校 徐文焰/许娜)

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