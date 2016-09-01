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市场报道 | 2016年 9月 1日 星期四 08:08 BJT

****欧洲经济指标预测--9月1日-9月8日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                         公布时段     预估值     前值

    8月29日当周   

    9月1日(四)
    0715 瑞士零售销售(较上年同期)                    7月           --      -3.9%
    0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI)               8月          50.5      50.1
    0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI                 8月          51.1      51.2
    0750 法国Markit制造业PMI                         8月          48.5      48.5
    0755 德国Markit/BME制造业PMI                     8月          53.6      53.6
    0800 欧元区Markit制造业PMI                    8月终值         51.8      51.8
    0830 英国Markit/CIPS制造业PMI                    8月          49.0      48.2
    
    9月2日(五)
    0800 意大利国内生产总值(GDP)(较前季)       第二季终值         持平      持平
                            (较上年同期)                         +0.7%     +0.7%
    0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI                    8月          46.1      45.9
    0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)           7月         +0.1%     +0.7%
                              (较上年同期)                       -2.9%     -3.1%

    9月5日当周
    
    9月5日(一)
    0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI                 8月           --       52.0
    0750 法国Markit服务业PMI                         8月           --       52.0
                   综合PMI                                         --       51.6
    0755 德国Markit服务业PMI                         8月           --       53.3
                   综合PMI                                         --       54.4
    0800 欧元区Markit服务业PMI                   8月终值           --       53.1
                     综合PMI                                       --       53.3
    0830 英国Markit/CIPS服务业PMI                    8月           --       47.4
    0830 欧元区Sentix投资者信心指数                  9月           --        4.2
    0900 欧元区零售销售(较前月)                      7月           --       持平
                      (较上年同期)                                 --      +1.6%
    2301 英国BRC同店零售销售(较上年同期)             8月           --      +1.1%
    
    9月6日(二)
    0545 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季)             第二季          --      +0.1%
                          (较上年同期)                             --      +0.7%
    0600 德国工业订单(较前月)                        7月           --      -0.4%
    0715 瑞士CPI(较前月)                             8月           --      -0.4%
                (较上年同期)                                       --      -0.2%
    0900 欧元区GDP(较前季)                  第二季修正值           --      +0.3%
                 (较上年同期)                                      --      +1.6%
    
    9月7日(三)
    0600 德国工业生产(较前月)                        7月           --      +0.8%
    0645 法国经常帐(亿欧元)                          7月           --      赤字6
    0645 法国经季节调整的贸易收支(亿欧元)            7月           --     逆差34 
    0730 英国Halifax房价指数(较前月)                 8月           --      -1.0%
                           (较上年同期)     截至8月的三个月        --      +8.4%
    0830 英国工业生产(较前月)                        7月           --      +0.1%
                     (较上年同期)                                  --      +1.6%
             制造业产出(较前月)                                    --      -0.3%
                       (较上年同期)                                --      +0.9%
    2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值            8月           --        正5
    
    9月8日(四)
    0530 法国非农就业岗位(较前季)              第二季修正值        --     +0.20% 
    1145 欧洲央行再融资利率                          9月           --      0.00%
                 存款利率                                          --     -0.40% (完)
          
      
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