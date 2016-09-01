欧洲经济指标预测--9月1日-9月8日****

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月29日当周 9月1日(四) 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 7月 -- -3.9% 0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 8月 50.5 50.1 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 8月 51.1 51.2 0750 法国Markit制造业PMI 8月 48.5 48.5 0755 德国Markit/BME制造业PMI 8月 53.6 53.6 0800 欧元区Markit制造业PMI 8月终值 51.8 51.8 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 8月 49.0 48.2 9月2日(五) 0800 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 持平 持平 (较上年同期) +0.7% +0.7% 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 8月 46.1 45.9 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.1% +0.7% (较上年同期) -2.9% -3.1% 9月5日当周 9月5日(一) 0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI 8月 -- 52.0 0750 法国Markit服务业PMI 8月 -- 52.0 综合PMI -- 51.6 0755 德国Markit服务业PMI 8月 -- 53.3 综合PMI -- 54.4 0800 欧元区Markit服务业PMI 8月终值 -- 53.1 综合PMI -- 53.3 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 8月 -- 47.4 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 9月 -- 4.2 0900 欧元区零售销售(较前月) 7月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.6% 2301 英国BRC同店零售销售(较上年同期) 8月 -- +1.1% 9月6日(二) 0545 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -- +0.1% (较上年同期) -- +0.7% 0600 德国工业订单(较前月) 7月 -- -0.4% 0715 瑞士CPI(较前月) 8月 -- -0.4% (较上年同期) -- -0.2% 0900 欧元区GDP(较前季) 第二季修正值 -- +0.3% (较上年同期) -- +1.6% 9月7日(三) 0600 德国工业生产(较前月) 7月 -- +0.8% 0645 法国经常帐(亿欧元) 7月 -- 赤字6 0645 法国经季节调整的贸易收支(亿欧元) 7月 -- 逆差34 0730 英国Halifax房价指数(较前月) 8月 -- -1.0% (较上年同期) 截至8月的三个月 -- +8.4% 0830 英国工业生产(较前月) 7月 -- +0.1% (较上年同期) -- +1.6% 制造业产出(较前月) -- -0.3% (较上年同期) -- +0.9% 2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 8月 -- 正5 9月8日(四) 0530 法国非农就业岗位(较前季) 第二季修正值 -- +0.20% 1145 欧洲央行再融资利率 9月 -- 0.00% 存款利率 -- -0.40% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 至多60 1 周二招标 固息金融债 1/18-1/22 至多80 5 固息增发债 1/18-1/19 至多100 10 固息增发债 1/18-1/19 (2017年第三期新发债、2016年第18/13期增发债；1年可追加至多16亿柜台分销) *国开行 至多60 3 周四招标 固息增发债
这首三节短诗是格罗斯向《走出非洲》作者伊萨克·迪内森的致敬，更是对于同名电影结尾处女主人公凯伦（作家本人）的一段独白的和诗，格罗斯没有拘泥于原诗句的结构，而是沿用了主人公与非洲对话的形式，层层递进，赋予了非洲崭新的内涵，表达了自己对“非洲”的一往情深。