《中国报摘》--中国证券报9月1日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 头版头条:
--中国国务院决定，在辽宁省、浙江省、河南省、湖北省、重庆市、四川省、陕西省新设立七个自贸试验区。商务部部长高虎城表示，商务部将尽快会同相关省市和部门，研究完善新设自贸试验区总体方案，履行必要审核程序后实施。
* 其他:
--截至8月31日，沪深两市共有1,095家上市公司发布三季报的业绩预告。其中，预计前三季度净利润增长的公司有729家（包括预增、续盈、扭亏、略增），占比约67%；预计净利润下降的公司有307家，占比约28%；另有59家公司不确定，占比约5%。
--近日，保监会印发《中国保险业发展“十三五”规划纲要》，从业务发展、产品和服务供给、行业影响力、消费者满意度、法治化水平、监管现代化等六个方面提出“十三五”时期保险业的总体目标。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 张喜良)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583