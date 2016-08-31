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亚洲 | 2016年 9月 1日 星期四 07:59 BJT

《中国报摘》--中国证券报9月1日

* 头版头条:

--中国国务院决定，在辽宁省、浙江省、河南省、湖北省、重庆市、四川省、陕西省新设立七个自贸试验区。商务部部长高虎城表示，商务部将尽快会同相关省市和部门，研究完善新设自贸试验区总体方案，履行必要审核程序后实施。

* 其他:

--截至8月31日，沪深两市共有1,095家上市公司发布三季报的业绩预告。其中，预计前三季度净利润增长的公司有729家（包括预增、续盈、扭亏、略增），占比约67%；预计净利润下降的公司有307家，占比约28%；另有59家公司不确定，占比约5%。

--近日，保监会印发《中国保险业发展“十三五”规划纲要》，从业务发展、产品和服务供给、行业影响力、消费者满意度、法治化水平、监管现代化等六个方面提出“十三五”时期保险业的总体目标。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 徐永; 审校 张喜良)

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