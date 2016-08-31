《中国报摘》--中国证券报9月1日

--中国国务院决定，在辽宁省、浙江省、河南省、湖北省、重庆市、四川省、陕西省新设立七个自贸试验区。商务部部长高虎城表示，商务部将尽快会同相关省市和部门，研究完善新设自贸试验区总体方案，履行必要审核程序后实施。

--截至8月31日，沪深两市共有1,095家上市公司发布三季报的业绩预告。其中，预计前三季度净利润增长的公司有729家（包括预增、续盈、扭亏、略增），占比约67%；预计净利润下降的公司有307家，占比约28%；另有59家公司不确定，占比约5%。