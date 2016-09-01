《中国报摘》--其他报纸重要消息9月1日

**上海证券报**

--根据《上海市制造业转型升级“十三五”规划》，上海将力争实现“十三五”末制造业增加值占GDP比重保持25%左右目标，力争到2020年战略新兴产业增加值占上海GDP比重达到20%；与制造业紧密相关的生产性服务业增加值占上海GDP比重达到35%左右。

**证券时报**

--广发银行公告确认该行董事长董建岳、行长利明献离职。而在广发银行30日召开的董事会上，单一大股东中国人寿保险(集团)公司在已有的2名董事基础上，承接了花旗退出后的3名董事席位；同时，国寿副总裁刘家徳获选为副董事长，并暂代董事长一职。广发银行方面表示，国寿入主后，将对广发银行形成四大战略互补，提升银行的盈利水平和风险抵御能力。

--9月1日是《中华人民共和国慈善法》正式实施首日，兴业国际信托有限公司向福建省民政厅递交了“兴业信托·幸福一期慈善信托计划”的备案材料，并成功获得备案。这是《慈善法》正式实施后的国内首批慈善信托。

--中国再保险近日发布的中期业绩公告显示，截至6月30日，该公司收入518.53亿元，同比增长9%，实现归属于母公司股东净利润26.99亿元，同比减少59%。

**金融时报**

--国开行2015年末资产总额为12,619.7亿元，不良贷款率0.81%，连续43个季度保持在1%以内。

**人民日报**

--中国人民银行副行长陈雨露表示，七部委联合印发《关于构建绿色金融体系的指导意见》后，下一步央行等部门将加强对绿色金融业务和产品的监管协调，综合运用宏观审慎与微观审慎监管工具，统一和完善有关监管规则和标准，强化对信息披露的要求，守住不发生系统性金融风险底线。(完)