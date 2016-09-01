金砖国家：8月31日股汇市收盘纵览

路透9月1日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月31日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.12%，报892.59点。
中国股市：沪综指小幅收升，盘面分化明显房地产股领涨大盘
中国汇市：人民币窄幅波动微收升，短期料可守稳6.7元前期低点
香港股市：8月录得5%的强劲涨幅，因深港通在即
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌1.15%，报57,901.108点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2281/93，受参议院通过弹劾总统罗塞夫决议的提振上涨。雷亚尔盘中最高上涨0.6%至3.2214，但之后削减涨幅。雷亚尔上日收报上日收报3.2393/02。
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南非股市：指标Top-40指数 收盘下跌1.19%，报46,261.02点；大盘综合指数 收盘下跌1.34%，报52,733.12点。
南非汇市：兰特下挫，因一资产管理公司暂停向国企提供贷款
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印度股市：BSE指数 收盘上涨0.39%，报28,452.17点；NSE指数 收盘涨0.48%，报8,786.20点，稍早曾触及2015年4月以来高点。该指数8月累计上涨1.7%，连续第六个月月线上涨。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.955/66.965，上日收报67.02/67.03。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.88%，报950.25点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.79%，报493.41点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.1%，报65.315；卢布兑欧元 贬值0.12%，报72.815。(完)
(整理 李春喜 审校 张荻)