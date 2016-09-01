中国金融：通过再贷款、专业化担保机制、财政贴息等支持绿色金融--央行

路透北京9月1日 - 中国央行、财政部等七部委最新印发指导意见，提出支持和鼓励绿色投融资的一系列激励措施，包括通过再贷款、专业化担保机制、绿色信贷支持项目财政贴息、设立国家绿色发展基金等措施支持绿色金融发展。

央行网站周三晚间发布的“关于构建绿色金融体系的指导意见”称，要求统一绿色债券界定标准，积极支持符合条件的绿色企业上市融资和再融资，支持开发绿色债券指数、绿色股票指数以及相关产品，逐步建立和完善上市公司和发债企业强制性环境信息披露制度。

根据该意见，构建绿色金融体系旨在动员和激励更多社会资本投入到绿色产业，同时更有效地抑制污染性投资。

“有必要通过贴息、担保、再贷款、PPP模式等办法来降低其融资成本或提高其收益。同时，提升公共资金的使用效率，更好地发挥‘四两拨千斤’的撬动作用。”央行副行长陈雨露解读称，许多绿色项目由于其正外部效应没有被完全内生化，收益率略低于市场水平，社会资本可能不愿介入。

该意见并提出，发展绿色保险和环境权益交易市场，按程序推动制订和修订环境污染强制责任保险相关法律或行政法规，支持发展各类碳金融产品，推动建立环境权益交易市场，发展各类环境权益的融资工具。

同时，支持地方发展绿色金融，鼓励有条件的地方通过专业化绿色担保机制、设立绿色发展基金等手段撬动更多的社会资本投资绿色产业；并要求广泛开展绿色金融领域国际合作，继续在二十国集团（G20）框架下推动全球形成共同发展绿色金融的理念。

陈雨露表示，该指导意见将推动金融机构和金融市场加大金融创新力度。通过发展新的金融工具和服务手段，解决绿色投融资经常面临的期限错配、信息不对称、产品和分析工具缺失等问题。

他称，发展绿色债券市场可为中长期绿色项目提供新的融资渠道。许多绿色项目是中长期项目，让银行发行中长期的绿色金融债券、让企业发行中长期的绿色企业（公司）债券，可一定程度缓解期限错配带来的融资难问题。