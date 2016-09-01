更正-国际油市：油价因美元走弱而反弹，尽管美国库存增幅大于预期

(因英文有误，内文第六段应为增加230万桶至“5.259亿桶”非“12.21亿桶”)

路透新加坡9月1日 - 原油价格周四在亚洲盘初上涨，在前一交易日下跌约3%或以上后回升，因美元走疲。上周美国原油和馏分油库存意外急增。

“美元走弱今日为油价带来支撑。油价的方向由供应面和美元走势所主导，”悉尼Ayers Alliance投资长Jonathan Barratt表示。

美元指数 周四下跌。美元走弱对其他货币持有者来说，石油等美元计价的大宗商品变得较为便宜。

0025GMT，美国原油 已上涨0.12美元，至每桶44.82美元，上日下跌1.65美元，或3.6%。

布兰特原油 上涨0.10美元，至每桶46.99美元，上日收低1.33美元，或2.8%。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，8月26日止当周，美国原油库存 增加230万桶，至5.259亿桶，市场预估为增加92.1万桶。

包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 增加150万桶；汽油库存下降69.1万桶；预估为减少120万桶。

“在缺乏冲击因素的情况下，油价料维持区间交投--只要跌到每桶40-50美元区间下缘，油价就会找到支撑。下跌至40-42美元时，投资者就会买进，来到48-50美元时，就会再次卖出，”Barratt表示。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻