《香港报摘》--其他报纸重要消息9月1日

**明报**

--九龙仓 副主席李玉芳在公司宣布中期业绩后，先行使认股权再场内沽售股份套现接近3,300万港元，扣除成本后估计获利约476万港元。

--国美电器 首席财务官方巍表示，今年第二季业绩已到谷底，3年内将有450家门店需要改造，预计每年资本开支达15亿元人民币，完成改造后同店销售可增逾一成。

**星岛日报**

--北京控股 旗下北京燃气今年5月以13.2亿港元入股富商郑裕彤侄孙郑明杰任主席的蓝天威力 。北控副总裁支晓晔称，北京燃气考虑日后逐步向蓝天威力注入资产，打造成为其海外融资平台。

--招商局港口 副主席胡建华透露，洽商投资坦桑尼亚港口项目有进展，会适时公布最新情况，同时也在物色东南亚的港口业务。

**苹果日报**

--滙丰环球银行及资本市场环球研究高级外滙分析师王菊表示，人民币短期走势仍相对疲弱，该行维持之前预测即今年底兑美元只会跌至6.9，未来1-2年人民币兑一篮子货币的名义滙率估计每年保持平均贬值约3-5%。

--美银美林发报告指，中国恒大 总借贷按年增28.4%至3,812.61亿元人民币，加上永续债1,160亿元，在扣除现金及现金等值物及受限制现金达2,120亿元，负债比率逾432%；若不计及流动性较低的受限制现金937.55亿元，其负债比率更高达573.9%。

**东方日报**

--受到港元强势及访港旅客下降影响，英皇钟表珠宝 今年上半年亏损扩大至6,863万港元，不派中期息。

--中芯国际 公布，今年上半年收入按年增25.4%至13.24亿美元；股东应占利润为1.59亿美元，按年增20%，维持不派息。

**文汇报**

--徽商银行 董事长李宏鸣称，该行正在推进境外优先股的发行，已经报告监管部门，现在正在审查。（完）

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