港报财经评论：高官“吹风”压日圆，市场懒理等“撒钱”--信报9月1日

高官“吹风”压日圆，市场懒理等“撒钱”/ 习广思

在本周五美国公布重要就业数据前，环球股市特别是新兴市场继续牛皮观望，港股也窄幅上落，高低波幅只有百多点。相比之下，滙市更加精采，日本官员相继出口术，导致日圆屡次跌破支持位，103水平轻易跌破。日本政府看来除了「直升机撒钱」外还有其他手段，暂时勿与日央行对着干。

日本内阁官房长官菅义伟日前表示，日本政府密切关注外滙市场发展，已做好回应的准备，若有必要，进行干预是一个选项。今年以来，美元兑日圆滙率反覆下跌，日圆累计升值逾15%。菅义伟称，已做好准备在滙市过度波动时采取果断行动，将与七国集团（G7）协力应对滙市的过度走势。

日本首相顾问滨田宏一也表示，若日圆过度上涨，日本应干预滙市。他认为，美国联储局若加息，对日本会是一件好事，因为日圆滙率将被打压，免除了政府的干预必要。如果G7其他成员国认为干预滙市等同操纵滙率，日央行应采取类似购买外国债券的措施，作为力度相对温和的干预。

今年以来日圆升值对该国经济产生了一定的积极影响，大大改善了日本对外贸易和国际收支情况，促进经济增长，增加外滙储备，但日圆升值给日本经济带来的不利影响更大。首先，日本股市持续低迷，与去年底时相比，跌幅已高达12%；其次，日圆升值也导致日本大中型企业业绩严重受损，特别是出口企业。

在G7层面，美国与日本一直未就滙率波动问题达成一致，日本政府为抑制日圆升值一直放风将干预滙市，但美国则反覆警告日本不要干预日圆滙率，认为目前圆滙波动是有序的。

尽管日本央行行长黑田东彦再三否认，却未能为日本将实施「直升机撒钱」的揣测降温，日圆看来短期内会跌穿105。在日本央行努力提升日本经济增长和通胀之际，日本的经济学家，以及邓普顿新兴市场团队主席麦朴思都提出这项非常规政策出台的可能性。但实情是，自今年4月以来，黑田东彦至少说过4次不会考虑「直升机撒钱」，而且现行法律也禁止这样做。他上周末重申，在现行政策框架下还有很大的空间进一步放松政策。

瑞银认为，难以想像9月份什么都不发生，最有可能的措施就是有实无名的「直升机撒钱」，即日本央行承诺长期持有日本国债。与瑞银持相同观点的人很多，除「光头神探」麦朴思外，安本资产管理称，日本是最有可能实施这一措施的地方。美银美林全球利率及滙率研究主管David Woo亦表示，「直升机撒钱」现在恐怕是剩下的唯一选择。

不过，也有意见认为，日本政府过于重视通缩威胁，全无节制的举债印钞，已令国家身陷险地。太平洋投资管理公司（PIMCO）认为，对于日渐膨胀的债务水平，日本几乎是束手无策，债务激增对经济增长构成潜在风险。

当前日本政府债务已经达到年度国内生产总值（GDP）的2.5倍，全国总体债务水平更是GDP的6倍，可以说日本深受过去无节制之累，整个国家如今又陷入了窘境。

尽管决策当局不断试图通过预算案的刺激措施和货币宽松政策，使经济摆脱通缩恐惧，然而，至今日本经济依然难有上行动力。日本央行引入的负利率政策，表面上推低了债务融资成本，但是消费税上调计划一再推迟，安倍政府新推出的28万亿日圆财政刺激计划，以及人口老龄化的压力，都意味其债务水平仍将持续上升。

PIMCO认为，当债务与GDP比率达到如此高水平的时候，只有两条路可走，要么违约，要么增加储蓄用以偿债，但无论走哪条路，显然都会为未来的经济增长留下更巨大的隐患。

对于以上理论，其实并不陌生，举债过度必然要还，日本下一代和下下一代都要承受日后的偿债压力，不是持续印钞就解决得了。

中国情况也许偏差不了许多，引用《信报月刊》数据，中国2007年以来，M2货币供应连续超越了日本、欧洲及美国几大经济体，目前相当于欧洲和美国的两倍，日本的3倍，中国的M2总量约是欧、美、日相加总量的70%。

难怪闲闲地一个清华大学老师都可以被电骗1700多万元人民币，中国人究竟有多少灰色收入，有多少财产增值？在香港，靠买入并持有物业而拥有1700万元财富应该不是少数，但靠做律师、医生、教师等专业工作而拥有这笔财富，恐怕异常困难。（完）

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